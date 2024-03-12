İngiliz Bakan Mitchell, çıplak şekilde darbedilen Filistinli sağlıkçılarla ilgili soruşturma istedi
İngiltere'nin Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell, Filistinli sağlık personeline, İsrail güçlerince uygulanan kötü muamele haberlerine ilişkin, "Tam bir soruşturma yapılmalı. İngiltere hükümetinin istediği de bu." dedi.
Londra
Mitchell, İngiltere parlamentosunda, milletvekillerinin Dışişleri Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin sorularını yanıtladı.
Gazze'ye daha fazla yardım girişi için İngiltere'nin müttefikleriyle elinden geleni yaptığını söyleyen Mitchell, Filistinli sağlık çalışanlarının İsrail güçlerince gözleri bağlı, çıplak şekilde gözaltına alınması ve darbedilmesiyle ilgili BBC'de yayınlanan görüntülere ilişkin soruya cevap verdi.
Mitchell, İsrail'in Cenevre Sözleşmesi'ne uyması gerektiğine işaret ederek, "Tam bir açıklama ve soruşturma yapılmalı. İngiltere hükümetinin istediği de bu." ifadesini kullandı.
İngiltere'nin Gazze'de ateşkes yerine çatışmalara insani aralar verilmesi önerisini savunan Mitchell, ancak esirlerin serbest bırakılıp daha fazla yardımın Gazze'ye girdiği bir aranın ardından sürdürülebilir ateşkes için çalışmanın yararlı olacağını vurguladı.
Mitchell, "İsrail hükümetinden saygı göstermesini istediğimiz şeyler var." diyerek, İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma ve şiddet yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcileri yargılama çağrısı yaptı.
İsrail'in Batı Şeria'daki işgalinin sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Mitchell, "İsrail'in işgalci güç olarak Batı Şeria'da sivilleri koruması gerektiği gibi barış ve güvenlik umutlarını da baltalamamalıdır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.