İnfilak etmemiş İsrail füzeleri Gazze'de tehlike saçıyor
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda kullandığı ancak bölgeye infilak etmeden düşen füzeler tehlike saçıyor.
İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad kulelerine düzenlediği saldırılarda patlamayan füzeler, özellikle tehlikenin farkında olmayan çocuklar için büyük tehdit oluşturuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.