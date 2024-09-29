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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İnfilak etmemiş İsrail füzeleri Gazze'de tehlike saçıyor

29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
İnfilak etmemiş İsrail füzeleri Gazze'de tehlike saçıyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda kullandığı ancak bölgeye infilak etmeden düşen füzeler tehlike saçıyor.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad kulelerine düzenlediği saldırılarda patlamayan füzeler, özellikle tehlikenin farkında olmayan çocuklar için büyük tehdit oluşturuyor.

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