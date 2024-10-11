Dolar
34.28
Euro
37.49
Altın
2,649.61
ETH/USDT
2,431.00
BTC/USDT
61,650.00
BIST 100
8,977.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir’de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"nde konuşuyor
logo
Dünya

İklim değişikliği hedefleri için yıllık 1,5 trilyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı gerekiyor

Küresel yenilenebilir enerji yatırımlarının 2030'a kadar üç kat artması için her yıl 1,5 trilyon dolarlık yatırım gerektiği bildirildi.

Gülşen Çağatay  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
İklim değişikliği hedefleri için yıllık 1,5 trilyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı gerekiyor

Ankara

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yapılan açıklamada, mevcut durumda 570 milyar dolar olan yenilenebilir enerji yatırımlarının, 2024-2030 döneminde katlanarak artmasının yanı sıra iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının mümkün olduğu kadar fosil yakıtların yerini almasının gerektiği belirtildi.

Küresel iklim hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji kurulu gücünün 3,9 teravattan 2030'da 11,2 teravata çıkmasının hesaplandığı anlatılan açıklamada, enerji yoğunluğu gelişimi oranının ise bu dönemde yüzde 2'den yüzde 4'e ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, özellikle enerji verimliliği ve elektrifikasyon uygulamalarının ulaştırma, binalar ve endüstri sektörlerinde yaygınlaştırılması gerektiğine işaret edilerek, böylelikle, küresel yenilenebilir enerji yatırımlarının 2030'a kadar üç kat artması için her yıl 1,5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğu anlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına beslenme desteği sağlıyor
Türkiye ile Sırbistan medya ve enformasyon alanında işbirliği yapacak
Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını İtalya'ya devretti
Milli Savunma Bakanı Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile görüştü
Yusufeli Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık katkısı 6 milyar lira

Benzer haberler

İklim değişikliği ABD'deki kasırgaların yol açtığı ekonomik hasarı artırdı

İklim değişikliği ABD'deki kasırgaların yol açtığı ekonomik hasarı artırdı

İklim değişikliği hedefleri için yıllık 1,5 trilyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı gerekiyor

Karbon yakalama ve depolama projeleri Avrupa'ya 140 milyar avroluk fatura çıkarabilir

İngiltere'de yayımlanan rapora göre iklim değişikliği ülkenin milli güvenliğini tehdit ediyor

İngiltere'de yayımlanan rapora göre iklim değişikliği ülkenin milli güvenliğini tehdit ediyor
Yenilenebilir enerjinin 2030'da dünya elektrik talebinin yarısını karşılaması bekleniyor

Yenilenebilir enerjinin 2030'da dünya elektrik talebinin yarısını karşılaması bekleniyor
Türkiye'nin temiz enerjisine "yeni YEKA ihalesi" ve "yenilenebilir enerji stratejisi" can suyu olacak

Türkiye'nin temiz enerjisine "yeni YEKA ihalesi" ve "yenilenebilir enerji stratejisi" can suyu olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet