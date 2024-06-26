Dolar
32.93
Euro
35.19
Altın
2,311.53
ETH/USDT
3,370.40
BTC/USDT
61,386.00
BIST 100
10,568.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

IKBY'de yaklaşık 2 senedir ertelenen parlamento seçimleri 20 Ekim’de yapılacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimlerinin bir kez daha ertelenerek 20 Ekim 2024 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Bekir Aydoğan  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
IKBY'de yaklaşık 2 senedir ertelenen parlamento seçimleri 20 Ekim’de yapılacak

Erbil

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, milletvekili seçimleri için 20 Ekim 2024 tarihinin belirlendiği bildirildi.

IKBY'de milletvekili seçimlerinin ilk olarak 1 Ekim 2022'de yapılacağı açıklanmış ancak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında azınlık kotaları başta olmak üzere seçim yasası ve Yüksek Seçim Komisyonu'nun aktifleştirilmesi konularında yaşanan anlaşmazlık sonrası seçimlerin bir yıl ertelenerek 18 Kasım 2023'de yapılması kararlaştırılmıştı. Bu tarihte de yapılamayan seçimler daha önce 25 Şubat 2024 ve 10 Haziran 2024 tarihlerine ertelenmişti.

IKBY'de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik kamplarından koruma ve bakım altındaki 14 bin 441 çocuk yararlandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Varşova'da Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile görüştü
Mardin'de 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi törenle anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Rutte'yi tebrik etti
Bolu'da 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı

Benzer haberler

IKBY'de yaklaşık 2 senedir ertelenen parlamento seçimleri 20 Ekim’de yapılacak

IKBY'de yaklaşık 2 senedir ertelenen parlamento seçimleri 20 Ekim’de yapılacak

İngiltere'de seçim tarihi üzerine bahis oynayan polis memuru sayısı 6'ya yükseldi

İranlılar yeni cumhurbaşkanından dünya ile etkileşim ve yaptırımların kaldırılmasını bekliyor

Irak, Türkiye ve İran ile sınırlarının güvenliği için yeni yöntemleri devreye alıyor

Irak, Türkiye ve İran ile sınırlarının güvenliği için yeni yöntemleri devreye alıyor
ANALİZ - İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar adaylar reformist aday karşısında birleşebilecek mi?

ANALİZ - İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar adaylar reformist aday karşısında birleşebilecek mi?
İran’da 1979 devriminden bu yana yapılan seçimlere katılım oranı nasıl gerçekleşti?

İran’da 1979 devriminden bu yana yapılan seçimlere katılım oranı nasıl gerçekleşti?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet