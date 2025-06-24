THY, Irak seferlerine yeniden başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), ara verilen Irak seferlerine yeniden başlıyor.
İstanbul
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Irak seferlerine yeniden başlanacağını, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurdu.
Ekşi, paylaşımında, "Çarşamba günü Irak seferlerine (Erbil ve Bağdat) başlıyoruz." ifadesini kullandı.
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