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THY, Irak seferlerine yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), ara verilen Irak seferlerine yeniden başlıyor.

Gökhan Yılmaz  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
THY, Irak seferlerine yeniden başlıyor

İstanbul

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Irak seferlerine yeniden başlanacağını, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurdu.

Ekşi, paylaşımında, "Çarşamba günü Irak seferlerine (Erbil ve Bağdat) başlıyoruz." ifadesini kullandı.

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