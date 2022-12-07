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Dünya

Irak: Hiçbir örgütün topraklarımızdan komşu ülkelere saldırısına izin vermeme yükümlülüğümüz var

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, hiçbir örgütün Irak topraklarından komşu ülkelere saldırı düzenlemesine izin vermeme yönünde yükümlülükleri olduğunu söyledi.

Mahmut Geldi   | 07.12.2022
Irak: Hiçbir örgütün topraklarımızdan komşu ülkelere saldırısına izin vermeme yükümlülüğümüz var

Amman

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelen Irak, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak ve Mısır'la üçlü işbirliği mekanizmasını sürdürdüklerini belirten Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, bu mekanizmanın ortak ekonomik hedefleri bölgesel düzeyde yakalamayı amaçladığını ifade etti.

Bunun bölgesel işbirliğine de örnek olabileceğini dile getiren Safedi, "Bugünkü toplantımız ayrıca Ürdün ve Mısır olarak mutlak anlamda kardeş Irak'ın yanında yer aldığımız, Irak'ın güven, istikrar ve egemenliğini desteklediğimizi teyit etmeyi amaçlıyor." dedi.

Irak'ın güven ve istikrarını ülkelerinin güven ve istikrarının bir parçası olarak gördüklerini belirten Safedi, Irak'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı zaferler kazandığını söyledi.

Bakanlar olarak görüşmeleri sürdürme kararı aldıkları bilgisini paylaşan Safedi, 2023'te Mısır'da yapılacak üçlü zirveye hazırlık olarak yakında Bağdat'ta yeniden bir araya geleceklerini aktardı.

Bugünkü toplantıda Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel kriz ve sorunları da ele aldıklarını kaydeden Safedi, Ürdün'ün Mısır ve Irak'la üçlü işbirliği mekanizmasının aslında Arap ortak çalışmasının adımlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de uluslararası ve bölgesel zorluklara karşı Ürdün ve Irak'la dayanışmalarını dile getirdi.

Irak'ın yeniden istikrara kavuşması ve egemenlik ile toprak bütünlüğüne desteklerini ifade eden Şukri, mevcut ve olası zorlukların üç ülke arasındaki ortak çalışmayı kaçınılmaz kıldığını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de toplantıda ekonomi başta olmak üzere Suudi Arabistan'da gerçekleşecek Arap-Çin Zirvesi'nin de aralarında bulunduğu birçok konuyu görüştüklerini aktardı.

Irak'ın komşu ülkeleriyle dengeli bir dış politikaya önem verdiğine işaret eden Hüseyin, komşu ülkelerin tümüyle ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Ülkesinin gıda, ilaç ve enerji gibi alanlarda büyük zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Hüseyin, söz konusu zorlukların üstesinden gelmek için de bölgesel ve uluslararası ilişkileri güçlü tutmaya ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na hem Türkiye hem de İran'ın katılım gösterdiğini hatırlatan Hüseyin, konferansının ikincisine de her iki ülkenin katılmasını beklediklerini ifade etti.

Bakan Hüseyin, Irak topraklarına yönelik "dış müdahalelerle" ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"Irak topraklarına çeşitli müdahaleler oldu. Bizler de sorunların çözümü için bu ülkelerle diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Bizim de bazı yükümlülüklerimiz var. Bu yükümlülükler de hiçbir örgütün komşu ülkelere saldırı için Irak topraklarını kullanmasına izin vermemeyi içeren Irak Anayasası'yla ilişkilidir. Ancak yine de Irak topraklarına saldırılar kabul edilemez."

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