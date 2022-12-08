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Ekonomi

THY, Avrupa'nın en iyi tasarıma sahip hava yolu ödülünü aldı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı yolcu temas noktaları ve kabin içi deneyim tasarımlarıyla havacılık sitesi "TheDesignAir" tarafından "2022 Yılı Avrupa'nın En İyi Tasarıma Sahip Hava Yolu" seçildi.

Kenan Irtak   | 08.12.2022
THY, Avrupa'nın en iyi tasarıma sahip hava yolu ödülünü aldı

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sektör uzmanları ve sık uçan yolcular tarafından denetlenen havacılık sitesi "TheDesignAir", her yıl tasarım, ürün ve markaya yatırım yapan hava yolları arasında en iyilerini ödüllendirmeye devam ediyor.

THY, yolcu temas noktaları olan "lounge", "check-in adaları", bilet hizmetleri ofisleri ile kabin içi deneyim tasarımları olan yeni "business" ve "ekonomi sınıfı" kabin tasarımı ve uçak içi ürünleriyle "Avrupa'nın En İyi Tasarıma Sahip Hava Yolu" ödülüne layık görüldü.

"THY kimliğimizi her noktada hassasiyetle ortaya koyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, söz konusu ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Olmuştur, "İstanbul Havalimanı'nda girişten itibaren check-in kontuarları ve özel yolcu salonlarına, uçak içerisinde ise yeni kabin ve koltuk tasarımlarına kadar THY kimliğimizi her noktada hassasiyetle ortaya koyuyoruz. Geleneksel güler yüzümüz ve misafirperverliğimizle yolcularımıza beklentilerinin ötesinde hizmet sunarak deneyimlerini ayrıcalıklı kılmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

THY, Türk misafirperverliğinin sıcaklık ve samimiyetini modern çizgilere taşıyan "flow (akış)" felsefesini İstanbul Havalimanı'nda tüm yolcu temas noktalarından uçak içi tasarıma kadar her alanda uygulayıp benzersiz tasarımlara imza attı.

Güçlü marka imajını tasarım diliyle destekleyen bayrak taşıyıcı hava yolu, misafirlerine uçuşlarının her aşamasında en üst seviyede konfor sunuyor.

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