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Yaşam

Iraklı sokak fotoğrafçısı habersiz çektiği karelerle 'an'ları ölümsüzleştiriyor

Iraklı sokak fotoğrafçısı Ali Abid Şerif, her akşam başkent Bağdat'taki bir kafeye giderek "ücret almaksızın ve habersiz" çektiği fotoğraflarla burada vakit geçirenlerin "an"larını ölümsüzleştiriyor.

Haydar Karaalp   | 01.12.2022
Iraklı sokak fotoğrafçısı habersiz çektiği karelerle 'an'ları ölümsüzleştiriyor Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Bağdatlı 65 yaşındaki Şerif, teknolojinin gelişmesiyle kaybolmaya yüz tutan sokak fotoğrafçılığı mesleğini sürdürüyor.

İnsanların günlük hayatını objektifine yansıtan ve sempatik hareketleriyle insanların gönlünü kazanan Şerif'i Bağdat'ın merkezindeki Karrada bölgesinde neredeyse tanımayan yok.

Şerif, on yıldan uzun süredir her akşam yaklaşık 4 saat boyunca Karrada'nın en bilinen ve sanatçılardan edebiyatçılara, gazetecilerden siyasetçilere kadar herkesin uğrak yeri olan "Rıza bin Alvan Kafesi"ne gelenlerin portresini çekiyor.

AA muhabirine konuşan Şerif, asıl mesleğinin makina teknisyenliği olduğunu ancak fotoğraf çekme sanatına olan sevgisinden dolayı bu işi yaptığını aktardı.

Irak'ta çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Facebook'ta on binlerce takipçisi olduğunu kaydeden Şerif, her gün çektiği kareleri orada paylaştığını ve isteyenlerin kendi fotoğraflarına erişebildiğini anlattı.

Fotoğrafının çekilmesini istemeyenleri göz temasından anlayabiliyor

Kafede oturanların fotoğrafını onlara sormadan doğal şekilde çektiğini aktaran Şerif, fotoğrafının çekilmesini istemeyenleri kurduğu göz temasıyla anlayabildiğini dile getirdi.

Iraklı sokak fotoğrafçısı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selam vermeden fotoğraf çektiğimi herkes bilir. Fotoğrafını çektiğim kişiler bunu fark edince genelde seviniyorlar ve bazıları fotoğrafları anında görmek istiyor. Buraya gelenlerin bir kısmı ise bizzat fotoğraflarını çekmemi istiyor. Fotoğraf makinası bir insanın silahıdır, bu silah senin başına dert de olabilir, güzel içerikleri üretmene vesile de olabilir."

Serbest foto muhabirliği yaptığını vurgulayan Şerif, kendisine "martı" lakabı da takıldığını söyleyerek, "Ben bir beyaz martı gibi hür ve serbestim. Benim çektiğim portreler de özeldir. Bakmakla görmek arasındaki farkı çektiğim karelerle gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Bağdatlı edebiyatçılardan Ziya Saadi, Şerif'i yıllardır bu kafede gördüğünü ifade ederek, "Kafeye her geldiğimde hafif bir tebessümle karşıma dikilip hemen objektifine sarılıyor. O, insanları tanısın veya tanımasın, hiçbir ücret almadan portresini çeken bir fotoğraf sanatçısı. Birçok insan portresinin çekildiğini fark etmese de sonrasında çekilen kareyi görünce seviniyor." dedi.

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