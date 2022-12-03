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Yaşam

Iraklı ayakkabı tamircisi, dedesinden devraldığı mesleği 30 yıldır tutkuyla sürdürüyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan Saman Saeed, çocukluğunda dedesinden öğrendiği ayakkabı tamirciliğini 30 yıldır severek yapmaya devam ediyor.

Rewa Mahmood Hasan, Bekir Aydoğan   | 03.12.2022
Iraklı ayakkabı tamircisi, dedesinden devraldığı mesleği 30 yıldır tutkuyla sürdürüyor Fotoğraf: Farıq Faraj/AA

Süleymaniye

Kentte eskiden yaygın olan ayakkabı tamirciliği son yıllarda giderek yok olma noktasına geldi.

Dedesi ve babası gibi ayakkabı tamirciliği yapan Saeed de kentte bu mesleği sürdüren az sayıdaki kişilerden biri.

Aile mesleğini 16 yaşından itibaren sürdürüyor

Saeed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda dedesinden öğrendiği ayakkabı tamirciliğini 16 yaşından beri tutkuyla sürdürdüğünü söyledi.

Dedesi Hacı Emin'in 1960'ta ayakkabı tamirciliğine başladığını aktaran Saeed, "Dedemin işini çok seven bir çocuktum. Büyüdüğümde dedemin yanında yardımcı olarak çalışmaya başladım. İlk başta iş hakkında hiçbir şey bilmiyordum ama yavaş yavaş dedemden öğrendim." diye konuştu.

1992 yılından beri ayakkabı tamirciliğine devam ettiğini kaydeden Saeed, bu mesleğin kendisine babası ve dedesinden miras kaldığını belirtti.

Müşterileri arasında her kesimden insan var

Saeed, müşterileri arasında her kesimden insanın bulunduğuna işaret ederek, iş insanları veya ekonomik durumu iyi olmayanların da dükkanına uğradığını vurguladı.

Cuma günü hariç haftanın her günü sabahtan akşama kadar çalıştığını kaydeden Saeed, bu işin tek geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Saeed, "İşimi çok seviyorum ve asla vazgeçmeye niyetim yok. Allah'a şükür bu işle bir kral gibi yaşıyorum ve işimi krallığa değişmem." ifadelerini kullandı.

"Herkes bu işi yapmaya cesaret edemiyor"

Ayakkabı tamirciliği yapanların az sayıda olması nedeniyle işinin iyi olduğunu dile getiren Saeed, kentte kendisini birçok kişinin tanıdığını belirtti.

Saaed, mesleğin zor tarafları da bulunduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Herkes bu işi yapmaya cesaret edemiyor çünkü buraya her türden insan geliyor. Bu, sabırlı ve sakin olmanız gereken bir iş. Ayakkabı tamirciliği biraz kirli bir iştir. Bazı insanlar başkalarının ayakkabılarını ellemekten çekiniyor. Ayakkabı tamirciliği, ruhunuzu biraz kırmanızı gerektirir."

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