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Dünya

IKBY'de hava kirliliği, jeneratör ve rafinerilerin kapatılmasıyla azalmaya başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hava kirliliği oranının bölgede elektrik üretiminde kullanılan çok sayıda jeneratör ve rafinerilerin kapatılmasıyla azalmaya başladığı belirtildi.

Bekir Aydoğan, Emrah Akbulak, Heman Hussein Yaseen  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
IKBY'de hava kirliliği, jeneratör ve rafinerilerin kapatılmasıyla azalmaya başladı Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Erbil

IKBY Çevre Koruma ve İyileştirme Kurulu Sözcüsü Dr. Senan Abdullah, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Abdullah, IKBY'de çevre kirliliğinin ana nedenlerinin, fabrikaların ve rafinerilerin artması, araç sayısındaki artış, nüfusun yoğunluğu ve elektrik üretim jeneratörlerinin fazlalığı olduğunu kaydetti.

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Özellikle Erbil'in bu durumdan en çok etkilenen şehir olduğunu vurgulayan Abdullah, "Runaki Projesi" sayesinde jeneratörlerin yaklaşık yüzde 30'unun kapatıldığını ve bunun da özellikle karbondioksit gibi sera gazlarının salınımını yüzde 30 azalttığını aktardı.

Abdullah, jeneratörlerin kapatılmasının Erbil'de hava kalitesine doğrudan olumlu etki yaptığına dikkati çekerek, gelecek yıl başından itibaren şehirde tüm jeneratörlerin kapatılacağını da dile getirdi.

Proje kapsamında IKBY'deki 7 binden fazla jeneratörün de tamamen kapatılacağını belirten Abdullah, "Şu anda taşınabilir hava ölçüm cihazlarımız var ve bu cihazlara göre hava kalitesinde değişiklikler gözlemlendi." diye konuştu.

Abdullah, son verilere göre 85 rafinerinin de kapatıldığını, diğerlerinin de çevre kurallarına ve yönetmeliklerine uyması gerektiğine dikkati çekti.

Bölgede toplam 2,4 milyon araç bulunduğunu aktaran Abdullah, "Son dönemde çevre dostu araçların sayısı artmaya başladı. Ancak etkileri henüz net değil. Eğer bu araçların ithalatı artarsa ve eski araçlar için özel önlemler alınırsa, zehirli gaz salınımlarını azaltmada etkili olabiliriz." ifadelerini kullandı.

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