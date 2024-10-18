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Dünya

IKBY’de 20 Ekim’deki milletvekili seçimleri için güvenlik güçlerinin oy kullanma süreci sona erdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), 20 Ekim'de yapılacak milletvekili seçimleri için güvenlik güçlerinin katıldığı özel oylama süreci tamamlandı.

Haydar Karaalp  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
IKBY’de 20 Ekim’deki milletvekili seçimleri için güvenlik güçlerinin oy kullanma süreci sona erdi Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Bağdat

IKBY’nin 20 Ekim günü yapılacak milletvekili seçimleri öncesi 215 bin 960 güvenlik gücünün seçim merkezlerinde oy kullanma süreci akşam saat 18.00’da sona erdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenen IKBY Meclisinin 6. Dönem Milletvekili Seçimlerine özel oylamada katılım oranının yüzde 90’ı geçtiği belirtiliyor.

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