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Dünya

IKBY Başbakanı Barzani: Duhok'ta düşen PKK/YPG helikopterini KYB'li grup satın aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok'ta düşen ve içinde PKK/YPG terör örgütü mensupları bulunan helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisi içindeki bir grup tarafından satın alındığını söyledi.

Ekip  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
IKBY Başbakanı Barzani: Duhok'ta düşen PKK/YPG helikopterini KYB'li grup satın aldı

Erbil

Erbil merkezli Rudaw kanalında yer alan habere göre, Barzani, Nevruz Bayramı kutlamaları programında gündeme ilişkin yaptığı konuşmada, Duhok’ta düşen helikoptere de değindi.

Barzani, "Aslında (helikopter) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içindeki bir grup tarafından satın alındı ancak nasıl (PKK/YPG) SDG'ye ulaştığını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci helikoptere ilişkin bilgileri olmadığını kaydeden Barzani, şöyle konuştu:

"Bu olayı daha fazla araştırmak ve bu helikopterlerin bu bölgelerde neden izinsiz uçtuklarını öğrenmek için uluslararası koalisyon ve Irak Federal Hükümeti ile birlikte çalışacağız. Açıklanması gereken çok şey var."

IKBY'nin, Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklamasında, "Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

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