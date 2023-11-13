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Dünya

İİT büyükelçileri Brüksel'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurma çağrısı yaptı

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı, ateşkes, insani yardımlar ve barış sürecine dair mesajların yalnızca Arap ya da İslam dünyasına ait değil, "uluslararası çağrı" niteliğinde olduğunu vurguladı.

Selen Valente Rasquinho  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
İİT büyükelçileri Brüksel'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurma çağrısı yaptı

Brüksel

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Brüksel'deki büyükelçileri, uluslararası camiayı ve özellikle Avrupa Birliği'ni (AB) Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Büyükelçiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da yapılan İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi sonrasında Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının görüşmesi sürerken bir araya gelen büyükelçiler, Riyad'da kabul edilen ortak bildiriyi duyurdu.

Büyükelçiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının derhal durdurulması için uluslararası camiaya ve özellikle AB'ye çağrıda bulundu.

Art arda söz alan büyükelçiler, 4 Haziran 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesinin, bölge halklarının güvenliğini ve istikrarını garanti altına alan ve halkları şiddet ve savaş döngüsünden koruyan tek yöntem olduğu, İsrail işgalinin ve Gazze'deki ablukasının sona erdirilmesi, Gazze'ye saldırısının "misilleme" veya "meşru müdafaa" gibi bahaneye sığınılarak tanımlanamayacağı yönünde mesajlar verdi.

"Uluslararası bir çağrı"

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, konuşmasında, Gazze'de kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanması için kabul edilen uluslararası şartnameler çerçevesinde ciddi ve gerçek bir siyasi sürecin başlatılması için Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Katar, Endonezya, Nijerya ve Türkiye'nin uluslararası eylemde bulunmakla yetkilendirilmesine dair İİT ve Arap Birliği ortak açıklamasının 11. maddesine dikkati çekti.

"Derhal ateşkese odaklanmalıyız. Ondan sonra yardımlara odaklanmalıyız ancak aynı zamanda barış sürecinde de ısrarlı olmamız gerekiyor." diyen Kaymakcı, bunların yalnızca Arap dünyası ya da İslam dünyasına ait mesajlar değil, "uluslararası bir çağrı" olduğunu vurguladı.


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