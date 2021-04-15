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Dünya

İHH Lübnan'da ramazanın ilk iki gününde 1300 aileye gıda yardımı yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Lübnan'da ramazan ayı vesilesiyle başlattığı yardım kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahibi 1300 aileye gıda yardımı yapıldı.

Mahmut Geldi   | 15.04.2021
İHH Lübnan'da ramazanın ilk iki gününde 1300 aileye gıda yardımı yaptı

Beyrut

İHH Orta Doğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik kriz nedeniyle hayat koşulların zorlaştığı Lübnan'da, fakirler ile kamplarda yaşayan Suriyeli ve Filistinli mültecilere yönelik insani yardım çalışmalarını ramazan boyunca sürdüreceklerini söyledi.

Ramazanın ilk iki gününde başkent Beyrut, kuzeydeki Trablusşam ve doğudaki Beka kentine bağlı Arsal'da gıda kumanyaları dağıttıklarını anlatan Kaya, Lübnanlı ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerden oluşan 1300 aileye yaklaşık bir ay yetecek kuru gıda kumanyası ulaştırdıklarını belirtti.

Beyrut'ta Filistinlilerin yaşadığı Burc el-Beracine Mülteci Kampı'nda ayrıca 750 kişiye iftar yemeği dağıttıklarını aktaran Kaya, mülteci kamplarındaki işsiz bazı ailelere gelir temin etmeleri için küçük bir dükkan işletecek imkanlar sağladıklarını ifade etti.

Kaya, bayrama kadar yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini dile getirerek, sağlık alanında da kamplara oksijen cihazı ve hasta yatağı desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Ülkedeki ekonomik kriz ve mülteciler

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.

BM'ye bağlı kuruluşların 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırma, Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını gösteriyor.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

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