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Dünya

İdlib'de 'yağmur çamur demeden' yapılan futbol maçı çocukların yüzünü güldürdü

Suriyeli aktivistler, Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan ve kış mevsiminde yaşam mücadelesi veren sivillere dikkati çekmek için İdlib'de çocuklarla futbol oynadı.

Eşref Musa,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 03.01.2020
İdlib'de 'yağmur çamur demeden' yapılan futbol maçı çocukların yüzünü güldürdü

İdlib

Suriyeli aktivistler, Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan ve kış mevsiminde yaşam mücadelesi veren sivillere dikkati çekmek için İdlib'de çocuklarla futbol oynadı.

İdlib'de "yağmur çamur demeden" yapılan futbol maçı, çocukların yüzünü güldürdü

Suriyeli aktivistler, Suriye-Türkiye sınır hattındaki İdlib'in Sarmada ilçesinde, yağmur ve çamur altındaki düzensiz çadır kentte, "Bazı anıları yaşayalım" faaliyeti kapsamında kamp çocukları ile çamura bata çıka maç yaptı. ( Muhammed Abdullah - Anadolu Ajansı )

Aktivistler, Suriye-Türkiye sınır hattındaki Sarmada ilçesinde, yağmur ve çamur altındaki düzensiz çadır kentte, "Bazı anıları yaşayalım" faaliyeti kapsamında kamp çocukları ile çamura bata çıka maç yaptı.

İlginç görüntülere sahne olan maç, katılan çocukların yüzünü güldürdü.

"Çamura battık ama mutluyuz"

Maça katılan aktivist Yusuf Şaban AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın üzerinden 9 yıl geçtiği için, yağmur ve çamur haberlerinin kimsenin dikkatini çekmediğini söyledi.

Şaban, "Her gün kampları dolaşırken çamurdan ayağı kayan, düşen ve yağmurda ıslanan çocukların yüzünde bir gözyaşı görüyordum. Şimdi çocukların yüzlerine bir tebessüm çizmek için bu çamur üzerinde maç yapmayı tercih ettik. Çamura battık ama mutluyuz." dedi.

Bir diğer aktivist Bessam Hammede de, savaş, göç, kış ve daha zor şartlarda dahi yaşam gücüne sahip olduklarını ispatlamak için bir maç düzenlediklerini dile getirdi.

Hammede, saldırılar yüzünden derme çatma kamplara sığınan, kış mevsiminde yaşam mücadelesi veren çocukların yüzünü güldürmenin, maçın temel hedefi olduğunu belirtti.

Diğer katılımcı öğretmen Fadi Nizhe de, faaliyetin çok önemli bir mesaj olduğunu ifade ederek, "Yaşanan çileye ve trajediye rağmen, bu halk Esed rejiminin yanına dönmeyecek. Başlattığı devrimi sonuna kadar devam ettirecek." diye konuştu.

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