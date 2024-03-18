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Dünya

İdlib'de tahıl deposu duvarının çökmesi sonucu çadırda eğitim gören 5 çocuk öldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, tahıl deposunun duvarının özel bir anaokulundaki çadırda eğitim gören öğrencilerin üzerine yıkılması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 7 öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
İdlib'de tahıl deposu duvarının çökmesi sonucu çadırda eğitim gören 5 çocuk öldü

İdlib

İdlib'in Sarmada ilçesinde öğle saatlerinde bir anaokulunun bitişiğindeki tahıl deposunun duvarı, çocukların eğitim gördüğü çadırın üzerine çöktü.

Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, duvarın çökmesi sonucu çadırdaki 5 çocuk hayatını kaybetti, 7 öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

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