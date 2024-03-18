İdlib'de tahıl deposu duvarının çökmesi sonucu çadırda eğitim gören 5 çocuk öldü
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, tahıl deposunun duvarının özel bir anaokulundaki çadırda eğitim gören öğrencilerin üzerine yıkılması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 7 öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı.
İdlib
İdlib'in Sarmada ilçesinde öğle saatlerinde bir anaokulunun bitişiğindeki tahıl deposunun duvarı, çocukların eğitim gördüğü çadırın üzerine çöktü.
Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, duvarın çökmesi sonucu çadırdaki 5 çocuk hayatını kaybetti, 7 öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.