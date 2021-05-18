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Dünya

İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 110 kaymakam adayı alınacak.

Hamdi Çelikbaş   | 18.05.2021
İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.

Adaylar başvurularını, 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Sınav, 10 Temmuz'da saat 10.15'te Ankara'da yapılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.

Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun 4 katı olan 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 440'ıncı adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

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