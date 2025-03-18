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Dünya, Yapay zeka

Hollywood, yapay zeka alanındaki yasaların gevşetilmesine karşı çıkıyor

Hollywood oyuncuları, yönetmenleri ve senaristlerinin de aralarında bulunduğu 400'den fazla ünlü isim, hükümetten yapay zeka alanındaki yasaları gevşetmemesini istedi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Hollywood, yapay zeka alanındaki yasaların gevşetilmesine karşı çıkıyor

Ankara

CBS News'in haberine göre, 400'den fazla Hollywood sektörü çalışanı, yayımladıkları açık mektupta hükümeti, yapay zeka için geçerli olan mevcut yasaları korumaya çağırdı.

OpenAI ve Google'ın, yapay zekayı eğitmek için telif hakkıyla korunan materyalleri kullanma teklifine de karşı çıkılan mektuba imza atanlar arasında Ben Stiller, Ayo Edebiri, Cara Delevingne, Chloe Fineman, Cate Blanchett, Guillermo del Toro ve Taika Waititi gibi ünlü isimler yer aldı.

Mektupta, yapay zekanın eğitilmesi ve geliştirilmesi için mevcut yasaların gevşetilmesinin Hollywood sektörünü olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

Hollywood, uzun süredir sektörü baltalayacağı gerekçesiyle yapay zekanın yaygınlaşmasına karşı mücadele veriyor. Sanatçılar yapay zeka tarafından dijital kopyalarının üretilmesine, ölümlerinden sonra dahi bu kopyaların kullanılmasına karşı çıkıyor.

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