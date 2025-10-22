Dolar
Yapay zeka

Araştırmaya göre, yapay zeka asistanlarının haber içerikli yanıtlarında ciddi hatalar bulunuyor

Uluslararası araştırma, ChatGPT ve Google Gemini gibi yapay zeka destekli platformların haber içeriklerinde doğruluk ve kaynak gösterimi gibi alanlardaki yanıtlarında ciddi hata yaptığını ortaya koydu.

Dilara Karataş  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Ankara

Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İngiltere merkezli BBC'nin ortak yaptığı uluslararası araştırmada, kullanıcıların sorularını cevaplayan bazı yapay zeka asistanlarının yaklaşık 3 bin yanıtını inceledi.

Doğruluk, kaynak gösterimi ve yorum ile bilgi ayrımı açısından yanıtlar değerlendirildi. Araştırmaya 18 ülkeden 22 kamu yayıncısı katıldı ve 14 farklı dilde inceleme yapıldı.

Bu kapsamda, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini ve Perplexity gibi yapay zeka uygulamalarının yaklaşık yüzde 45'inin yanıtlarında ciddi hata içerdiği, yüzde 81'inde ise en az bir sorun bulunduğu belirlendi.

Araştırmaya göre, yanıtların üçte birinde yanlış, eksik veya yanıltıcı kaynak kullanımı gibi ciddi kaynak hataları tespit edildi. Google Gemini'nin yanıtlarının yüzde 72'sinde ciddi kaynak sorunları varken, diğer platformlarda bu oran yüzde 25'in altında kaldı.

Doğruluk açısından ise tüm asistanlarda yanıtların yüzde 20'sinde hatalı veya güncel olmayan bilgi yer aldı. Örnek olarak Gemini, tek kullanımlık elektronik sigara yasasında değişiklik olduğunu yanlış belirtirken, ChatGPT Papa Franciscus'un, ölümünden aylar sonra hala görevde olduğunu aktardı.

EBU Medya Direktörü Jean Philip De Tender, yaptığı açıklamada, "İnsanlar neye güveneceğini bilmediğinde, hiçbir şeye güvenmezler ve bu durum demokratik katılımı engelleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
