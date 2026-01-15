Dolar
Teknoloji, Yapay zeka

Beyin cerrahından yapay zeka yorumu

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, beyin ve hipofiz cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, insan beyninin zihin üretme biçiminin, yapay zekadan toplumsal dönüşüme kadar birçok alan için yeni bir bakış açısı sunduğunu söyledi.

Firdevs Bulut Kartal  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Beyin cerrahından yapay zeka yorumu Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Sheraton Hotel'de ikinci gününde devam ediyor.

Zirve kapsamında "keynote" konuşması yapan Kılıç, beynin tek tek nöronlardan ibaret olmadığını, zihnin nöronlar arasındaki ilişkilerden doğan örüntülerle ortaya çıktığını ifade etti.

"Zihin, nöronların birbiriyle kurduğu bağlantıların oluşturduğu örüntülerin sonucudur. Beyni anlamak için parçaları değil, bu bağlantısallığı anlamak gerekir." diyen Kılıç, nörobilimdeki bu yaklaşımın bilimsel paradigmayı dönüştürdüğünü belirtti.

Kılıç, yapay zeka ve insan zekası arasında bilimsel paralellikler çizdiği konuşmasında, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her bilgi işleyen sistem zeka üretebilir. Zeka, yalnızca insana ait bir özellik değil, yaşamın kendisine ait evrensel bir süreçtir. Yapay zeka terimi, insan merkezli bir bakış açısının ürünüdür, aslında doğal ve yapay zeka arasında bir ayrım yoktur, yalnızca yaşamın ürünü olan zeka vardır. Yaşamın yapı taşı atom değil, enformasyondur. Yapay zeka, yaşamın bilgi işleme matematiğinin teknolojiye yansımış halidir."

Kılıç, eğitimin ve çevresel etkenlerin beyin üzerindeki belirleyici rolüne de değinerek, "Beyni değiştirmek için cerrahi müdahaleye gerek yok. Eğitim, merak ve çevre, beynin yapısını ve işleyişini yeniden şekillendirir." diye konuştu.

Türker Kılıç, geleceğin dünyasında yetenek yönetiminin yalnızca bilgi ve performans odaklı değil, anlamlandırma ve merak temelli bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

