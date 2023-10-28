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Gazze sınırındaki son durum.
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Dünya

Hollanda'nın Rotterdam tren garı önünde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki tren garı önünde toplanan bir grup, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Abdullah Aşıran  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Hollanda'nın Rotterdam tren garı önünde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi

ROTTERDAM

İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan eylemciler, Hollanda hükümetinin geçici Başbakanı Mark Rutte'ye de İsrail'e destek verdiği için tepki gösterdi.

“Filistin için adalet, Uluslararası Ceza Mahkemesi nerede” yazılı pankart taşıyan göstericiler, “Özgür Filistin”, “Yazıklar olsun Rutte, ellerin kanlı” ve “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak” sloganları attı.

Filistin bayraklarını taşıyan göstericiler, “Bu bir soykırım, savaş değil”, “Gazze için ayağa kalkmak için Müslüman olman gerekmez, insan olman yeterli” ve “Apartheid İsrail’i durdur” yazılı dövizler taşıdı.

Tren garı önüne lambalarla “Özgür Gazze” yazıldı ve renkli mumlarla Filistin bayrağı sembolize edildi.

Göstericiler, yapılan duaların ardından dağıldı.

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