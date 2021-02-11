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Dünya

Hollanda'da koronavirüs tedavisine son verilmek istenen vatandaş ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Hollanda'da koronavirüs tedavisine son verilmek istenen Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Selman Aksünger   | 11.02.2021
Hollanda'da koronavirüs tedavisine son verilmek istenen vatandaş ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Amsterdam

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine son verilmek istenen Türk vatandaşı Selahattin Kandaz, tedavisine devam edilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Amsterdam'daki OLVG Oost Hastanesinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonlandırılmak istenen Kandaz, ailesinin buna karşı çıkması üzerine bu akşam Amsterdam Schipol Havalimanı'ndan Ankara'ya gönderildi.

Kandaz'ın tedavisine Ankara Şehir Hastanesinde devam edilecek.

Konuya dair kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Hastane Türkiye'ye sevkine zorluk çıkarmıştı

Kandaz'ın ailesi, tedaviye son verilmesine karşı çıkarak Amsterdam Başkonsolosluğu ve Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talebinde bulundu.

Hastanın havalimanına sevki için gerekli belge ve ambulansın hazırlanmasında zorlukla karşılaşan aile, sevk gerçekleşene kadar tedavinin sonlandırılmaması için büyük çaba gösterdi.

Hollanda'da hasta haklarıyla ilgilenen 'Zorgen na Coma' Vakfı başkanı Osman Elmacı ve Denk Partisi üyesi Süleyman Koyuncu'nun desteğinin yanı sıra ailenin avukatının devreye girmesiyle ambulans sorunu aşılarak Selahattin Kandaz bu gece Ankara'ya gönderildi.

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