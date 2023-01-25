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Dünya

Hollanda ve Ukrayna'nın Rusya aleyhine AİHM'ye yaptığı başvurular "kısmen" kabul edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Malezya Havayollarına ait uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesine ve aynı yıl ülkenin doğusunda meydana gelen olaylara ilişkin Hollanda ve Ukrayna'nın Rusya aleyhine yaptığı başvuruları "kısmen" kabul etti.

Esra Taşkın   | 25.01.2023
Hollanda ve Ukrayna'nın Rusya aleyhine AİHM'ye yaptığı başvurular "kısmen" kabul edildi

Paris

Fransız basınındaki habere göre, AİHM, 2014'te Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Amsterdam-Kuala Lumpur uçuşu sırasında Ukrayna'da düşürülmesine ilişkin Hollanda'nın ve Mart 2014'ten itibaren Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Ukraynalı sivillere yönelik "yasa dışı askeri saldırılar", infaz ve işkencelere ilişkin Ukrayna'nın başvurularını kısmen kabul etti.

AİHM yargıçları, Ukrayna topraklarında meydana gelen olaylar için Rusya'nın sorumluluğunun aranabileceği kanaatine vardı.

Mahkemenin "Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların elindeki bölgelerin, 11 Mayıs 2014 itibarıyla Rusya Federasyonu'nun yargı yetkisi alanında olduğu sonucuna vardığı" ifade edildi.

AİHM yargıçları, "Rus hükümetinin, Rusya'da bu şikayetler için etkili bir hukuk yolu bulunabileceğini göstermediği kanaatindedir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu başvurular kapsamında, Hollanda ve Ukrayna, Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkına ilişkin 2. ve işkence yasağına ilişkin 3. maddelerini ihlal ettiğini iddia ediyor.

Olay

"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te, 283 yolcu ve 15 mürettebatla Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasını kullanırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Hollanda, Avusturya, Belçika, Ukrayna ve Malezyalı savcılardan oluşan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait uçağın Rus ordusuna ait bir füzeyle vurulduğunu tespit etmişti.

Uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan 3 Rus ve bir Ukraynalı hakkında Hollanda'da görülen davada mahkeme, dün, 4 sanıktan 1'ini beraat ettirirken, 3 sanığın "öldürme" ve uçağın düşürülmesinden ömür boyu hapse çarptırmıştı.


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