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Dünya

Hollanda ve Avustralya, Rusya'ya karşı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne başvurdu

Hollanda ve Avustralya'nın, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tuttukları Rusya'dan tazminat talebiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne başvurdukları bildirildi.

Selman Aksünger   | 14.03.2022
Hollanda ve Avustralya, Rusya'ya karşı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne başvurdu

Amsterdam

Hollanda hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avustralya ile ortak açılan davada Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünden Rusya aleyhine tazminat talebinde bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulduğu kaydedildi.

Davanın zamanlamasının Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı olmadığına değinilen açıklamada, açılan davadan ilgili BM Güvenlik Konseyinin haberdar edildiği vurgulandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra davaya ilişkin Twitter'dan "Hollanda, Rusya'nın 298 kişinin ölümü sebebiyle hesap vermesi ve uluslararası düzene riayet etmesi için tüm gücünü kullanmaya devam edecek." paylaşımında bulundu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Dışişleri Bakanı Marise Payne de Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda, 38'i Avustralyalı toplam 298 kişinin hayatını kaybettiği olayda Rusya’nın hesap vermesi için Hollanda ile ortak dava açtıklarını belirtti.

298 kişi hayatını kaybetmişti

"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü.

Uçaktaki 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatla toplam 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuklarını açıklamıştı.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), söz konusu uçağın Rus ordusuna ait bir BUK füzesi tarafından vurulduğunu tespit etmişti.

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