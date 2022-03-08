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Dünya

Hollanda, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve asker gönderecek

Hollanda hükümeti, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker göndereceğini duyurdu.

Abdullah Aşıran   | 08.03.2022
Hollanda, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve asker gönderecek

Netherlands

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bakanlar kurulu toplantısından sonra basına açıklamalarda bulundu.

Ollongren, Hollanda'nın Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ile 150 asker göndereceğini söyledi.

Bu kararın, "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirmek" için alındığı belirten Ollongren, "Almanlarla birlikte Slovakya'da hava savunmasını sağlamak için prensipte bir karar aldık. Bu, şu anda deneyimlediğimiz doğrudan tehdit için gerçekten önemli." dedi.

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