Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,698.00
BTC/USDT
24,783.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hollanda, Rus diplomatları "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor

Hollanda hükümeti, istihbarat görevlisi oldukları gerekçesiyle bazı Rus diplomatların sınır dışı edileceğini ve Hollanda'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını duyurdu.

Selman Aksünger   | 19.02.2023
Hollanda, Rus diplomatları "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor

Lahey

Hükümetin resmi sitesinden yapılan açıklamada, diplomatik görevlilerin karşılıklı gönderilmesiyle ilgili iki ülke arasındaki müzakerelerin başarısız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rusya, istihbarat çalışanlarını diplomatik personel göstererek gizlice Hollanda'ya yerleştirme çabalarını sürdürüyor." ifadesi kullanılarak Rusya'nın, Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliği ve St. Petersburg Başkonsolosluğu'nda görevlendirilen diplomatlarına vize vermediği kaydedildi.

Hollanda'nın, Rusya'da görevlendirdiği diplomatik personelden daha fazla Rus personelin Hollanda'da bulunamayacağı ifade edilen açıklamada, bazı Rus diplomatların Hollanda'yı terk etmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, sınır dışı edilecek Rus diplomatlara ülkeden ayrılmaları için 2 hafta süre verildiği ve Rusya'nın Amsterdam'daki Ticaret Ofisi'nin de 21 Şubat'tan itibaren kapatılacağı bildirildi.

Hollanda, St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu kapatıyor

Açıklamada, Rusya'nın vize vermemesi sebebiyle St. Petersburg Başkonsolosluğu'nda görevlendirilecek yeterli personeli bulunmayan Hollanda'nın, 20 Şubat itibarıyla burayı kapatacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Mart 2022'den itibaren iki ülke arasında diplomatların atanmasına ilişkin müzakerelerin durduğu aktarıldı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırısının ardından casusluk yaptıkları gerekçesiyle Mart 2022'de 17 Rus diplomatını sınır dışı eden Hollanda'ya karşılık olarak, 15 Hollandalı diplomatı sınır dışı etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'nın Kırıkhan'da kurduğu sahra hastanesinde sağlık hizmeti sürüyor
MSB'den "Mehmetçik ile depremzede çocuklar aynı sofrada" paylaşımı
Hatay'da depremde çöken binanın ek yapısı ayakta kaldı
Artvin'de eğitime kar engeli
Muğla ve Hatay'da deniz suyu çekildi

Benzer haberler

Hollanda, Rus diplomatları "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor

Hollanda, Rus diplomatları "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor

Rusya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi 200 tona ulaştı

ABD, Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşı için silah verebileceğini belirtti

ABD Başkan Yardımcısı Harris Rusya'nın Ukrayna'da insanlık suçu işlediğini söyledi

ABD Başkan Yardımcısı Harris Rusya'nın Ukrayna'da insanlık suçu işlediğini söyledi
ABD'ye göre, Ukrayna'da 30 binden fazla Rus güvenlik şirketi Wagner üyesi öldü veya yaralandı

ABD'ye göre, Ukrayna'da 30 binden fazla Rus güvenlik şirketi Wagner üyesi öldü veya yaralandı
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, gün içinde Ukrayna'yı 10 kez havadan vurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, gün içinde Ukrayna'yı 10 kez havadan vurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet