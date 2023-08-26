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Dünya

Hollanda’da Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları protesto etti

Hollanda’nın Lahey kentinde Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları protesto etti.

Abdullah Aşıran  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Hollanda’da Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları protesto etti Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Lahey

Çeşitli İslami kuruluşlarca organize edilen protestoya çok sayıda Müslüman katıldı.

Malieveld Meydanı'nda bir araya gelen, "Kur’an bize yol göstermek için ışık veriyor, ateş Güneş'i yakamaz", “Kur’an’ı seviyorum” yazılı dövizler ve Kur'an-ı Kerim taşıyan protestocular, Danimarka ve İsveç büyükelçiliklerine doğru yürüdü.

“Kitabımızı ve kutsal kitapları yakmayı durdur.” ve “Danimarka ve İsveç hükümeti utan!” sloganları atan göstericiler, Kur’an-ı Kerim’den ayetler okudu, tekbir ve salavatlar getirdi.

İsveç Büyükelçiliği'nin önünde basın bildirisini okuyan psikolog Serdar Işık, Danimarka’da, İsveç’te ve Hollanda’da Kur’an’a yönelik saldırıların Müslümanları çok incittiğini, polis koruması eşliğinde Kur’an-ı Kerim'in yırtılmasının ırkçı bir eylem olduğunu ve bunun barışçıl ve adil olmaktan başka her şeyi barındırdığını söyledi.

Kur'an'a yönelik saldırılara izin veren Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen’e tepki gösteren Işık, “Irkçıların ve faşistlerin Hollanda'da 1 milyondan fazla Müslüman'ın değerini güpegündüz parçalamasına izin verilmesi bize acı veriyor.” ifadesini kullandı.

"Binlercesi geri gelir"

Kur’an-ı Kerim'e yönelik saldırılara karşı hiçbir zaman susmayacaklarını ve kutsal kitabın barışsever mesajını her zaman yaymaya devam edeceklerini belirten Işık, “Her gün Güneş'e küfretsen bile ertesi gün yeniden doğar. Ne kadar Kur’an-ı Kerim yırtarlarsa yırtsınlar veya yaksınlar, binlercesi geri gelir.” diye konuştu.

Işık, Hollanda hükümetinden dini barışın korunmasını vurgulayan, dini ve dini olmayan grup ve bireylerin barış içinde bir arada yaşamasını sağlayan yasa tasarısı hazırlamasını talep ettiklerini dile getirdi.

İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç, Danimarka ve Hollanda'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi, tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld de 22 Ocak'ta Lahey kentinde polis korumasında, 13 Şubat’ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Benzer şekilde 22 Ekim 2022'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı noktada toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Wagensveld, 18 Ağustos'ta ise Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmişti.

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