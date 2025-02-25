Hocalı Katliamı kurbanları, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinde anıldı
İran'da, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaptığı katliamın kurbanları anıldı.
Tahran
Katliamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğindeki anma programında konuşan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof Dr Hicabi Kırlangıç, acı bir hatırayı yad etmek için toplandıklarını ifade etti.
Hayatını kaybedenleri rahmetle anan Kırlangıç, "Karabağ'ın Hocalı kentinde Ermenistan'ın silahlı unsurları tarafından acımasızca katledilen yüzlerce can şehit edildi. Bu dünyaya unutturmayacağız bir hadise olmalı. Bu acı hatırayı yeni nesillere aktarıp bu şuuru onlarda da yaşatmalıyız." dedi.
Katliamın kurbanlarının acı hatıralarının her zaman canlı olduğunu ve Türkiye'nin bu acıyı hala yüreğinde hissettiğini belirten Kırlangıç, "Diğer yandan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor. Bu kardeşlik gelip geçici değil. Tarihimizden, mirasımızdan, canımızdan, kanımızdan gelen kardeşlik... Bu kardeşlik daim olacaktır. Türkiye'nin desteği Azerbaycan'la birliktedir ve Azerbaycan'ın desteği de bizimledir." diye konuştu.
Kırlangıç, tarihte Hocalı Katliamı gibi Batılı güçlerin tahrikleriyle pek çok acı hadiseler yaşadıklarını bunları asla unutmadıklarını ve şu anda da Filistin'de Batılı güçlerin iki yüzlülüğü ve çifte standartla hareket etmesiyle başka bir soykırım yaşandığını kaydetti.
"Soykırımın hafızalardan silinmesi mümkün değil"
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ise Hocalı soykırımının hafızalardan silinmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Bu katliamanın amacı Azerbaycanlıları korkutarak bölgedeki arazilerini terk etmelerini sağlamaktı." dedi.
Hocalı katliamının insanlık aleyhine işlenen bir katliam olduğunu ve bir gecede 613 kişinin Ermeni güçler tarafından katledildiğini hatırlatan Alizade, "Burada insanlarımıza karşı vahşilik ve gaddarlıkların hayata geçirilmesinin yanı sıra bize ve Müslüman alemine ait olan mescitler de tahrip edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Alizade, Türkiye ile her zaman yan yana durduklarını ve Türkiye'nin desteğini yanlarında hissettiklerini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.