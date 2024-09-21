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Dünya

Hizbullah, üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü duyurdu

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü bildirdi.

Ömer Erdem  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Hizbullah, üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü duyurdu

İstanbul

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail ordusunun, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, hareketin üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü doğruladı.

İsrail ordusu, dün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü açıklamıştı.

İsrail’in Beyrut’ta hedef aldığı Hizbullah komutanı İbrahim Akil kimdir?

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde hedef aldığı "Tahsin" kod adlı İbrahim Akil’in Hizbullah’ın askeri kanadının iki numaralı ismi olduğu belirtiliyor.

Yerel kaynaklara göre, Tahsin olarak da bilinen Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin üyesi.

Akil, Hizbullah'ın özel harekat sistemi ve elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı olarak biliniyor ve gizliliğe önem veren, perde arkasında, medyanın ilgi odağı olmadan çalışmayı tercih ettiği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2023'te, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğine 1983’te düzenlenen bombalı saldırının arkasında yer alan önemli isimlerden biri olduğu iddia edilen Akil hakkında bilgi sunanlara 7 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.

Akil, aynı zamanda, İsrail’in 2000 yılında Lübnan’dan çekilmesine katkıda bulunan savaşlar da dahil olmak üzere Hizbullah’ın İsrail ordusuna karşı gerçekleştirdiği, birçok büyük askeri operasyonun arkasındaki isimlerden biri olarak biliniyor.

Hizbullah'ı Lübnan'da büyük bir askeri güç haline getiren füze sistemi ve askeri teçhizatın gelişimini denetlemede de önemli bir role sahip olduğu tahmin edilen Akil'in, füze gücü ile konvansiyonel savaş arasındaki dengeye dayanan askeri bir yaklaşımı benimsediği ve Hizbullah'ın savunma ve saldırı stratejilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

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