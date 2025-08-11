Dolar
40.71
Euro
47.44
Altın
3,355.74
ETH/USDT
4,219.50
BTC/USDT
119,856.00
BIST 100
11,072.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Kepez beldesinde yazlık evlerde ikamet eden vatandaşlar, çıkan orman yangını deniz unsurlarıyla tahliye ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
logo
Dünya

Hırvatistan'da kontrol altına alınamayan yangına müdahale sürüyor

Hırvatistan'ın sahil kenti Split yakınlarında başlayan büyük çaplı orman yangınının olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Dzhanan Mehmed Ismail, Lejla Biogradlija  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Hırvatistan'da kontrol altına alınamayan yangına müdahale sürüyor

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlerde yangının Split yakınlarındaki Krilo, Jesenica ve Dugi Rat arasındaki 3 kilometrelik alana yayıldığı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hava koşulları sebebiyle kontrol altına alınamayan ve hızla yayılan yangına 3 söndürme uçağı ve 150'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği belirtildi.

Split Dalmaçya Bölgesi İtfaiye Şefi Ivan Kovacevic, yaptığı açıklamada yangının yerleşim yerlerinin yakınında çıktığını, hasarın büyük olabileceğini kaydetti.

Kanadalı itfaiyecilerin de yardıma geldiğini belirten Kovacevic, Split ile Omis arasındaki otoyolun trafiğe kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Yangın bölgesindeki boş bir binanın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Bu arada Hırvatistan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada ülke genelindeki sıcak hava dalgasının bugün itibarıyla etkisini gösterdiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'yi ziyaret edecek
İzmir'de pazarcılardan Karabağlar Belediyesine katı atık ücreti tepkisi
Balıkesir depremi sonrası uzmanlardan yapı ve zemin sağlamlığı uyarısı
Kırklareli'nin sınır güvenliğine yeni nesil İHA'lar katkı sunacak

Benzer haberler

Hırvatistan'da kontrol altına alınamayan yangına müdahale sürüyor

Hırvatistan'da kontrol altına alınamayan yangına müdahale sürüyor

Sinop, Aydın ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altında, 4 ilde müdahale sürüyor

Sinop'ta çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Aksaray ve Diyarbakır'daki orman yangınları söndürüldü

Aksaray ve Diyarbakır'daki orman yangınları söndürüldü
Yangın "madalya" hedeflerinden vazgeçiremedi

Yangın "madalya" hedeflerinden vazgeçiremedi
Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı

Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet