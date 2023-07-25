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Dünya

Hindistan'ın Telangana eyaletinde şiddetli yağış sebebiyle 3 günlük "kırmızı alarm" verildi

Hindistan Meteoroloji Birimi (IMD), Telangana eyaletindeki şiddetli yağışlar sebebiyle eyaletin doğusunda 28 Temmuz'a kadar "kırmızı alarm" verildiğini duyurdu.

Aleyna Çil  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Hindistan'ın Telangana eyaletinde şiddetli yağış sebebiyle 3 günlük "kırmızı alarm" verildi

Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Birimi, ülkenin güneyindeki Telangana eyaletinde üç gün boyunca aralıksız şiddetli yağışlar beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, eyaletin doğusundaki bölgelerde 28 Temmuz'a kadar "kırmızı alarm" verildiği belirtildi.

Önlem olarak Telangana eyaletindeki ilkokul, ortaokul ve liselerin ders saatlerinde geçici değişiklikler yapıldı.

Eyaletin geri kalan bölgelerinde de yağışlar sebebiyle "turuncu alarm" verildi.

IMD'nin dört seviyeli uyarı sisteminde "yeşil" olağan, "sarı" dikkat, "turuncu" tetikte ol, "kırmızı alarm" ise harekete geç anlamına geliyor.

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