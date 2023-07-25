Hindistan'ın Telangana eyaletinde şiddetli yağış sebebiyle 3 günlük "kırmızı alarm" verildi
Hindistan Meteoroloji Birimi (IMD), Telangana eyaletindeki şiddetli yağışlar sebebiyle eyaletin doğusunda 28 Temmuz'a kadar "kırmızı alarm" verildiğini duyurdu.
Ankara
Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Birimi, ülkenin güneyindeki Telangana eyaletinde üç gün boyunca aralıksız şiddetli yağışlar beklendiğini açıkladı.
Açıklamada, eyaletin doğusundaki bölgelerde 28 Temmuz'a kadar "kırmızı alarm" verildiği belirtildi.
Önlem olarak Telangana eyaletindeki ilkokul, ortaokul ve liselerin ders saatlerinde geçici değişiklikler yapıldı.
Eyaletin geri kalan bölgelerinde de yağışlar sebebiyle "turuncu alarm" verildi.
IMD'nin dört seviyeli uyarı sisteminde "yeşil" olağan, "sarı" dikkat, "turuncu" tetikte ol, "kırmızı alarm" ise harekete geç anlamına geliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.