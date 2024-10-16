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Dünya

Hindistan'ın güneyinde seller nedeniyle eğitime ve kamudaki çalışmaya ara verildi

Hindistan'ın güneyinde, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle eğitime ve devlet dairelerindeki çalışmaya ara verildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Hindistan'ın güneyinde seller nedeniyle eğitime ve kamudaki çalışmaya ara verildi

Ankara

Hindistan'ın güney bölgelerinde aşırı yağışlar etkili oldu.

Yağışların yol açtığı seller nedeniyle okullarda ve üniversitelerde eğitime, devlet dairelerinde ise çalışmaya ara verildi.

Sellerin etkisini en çok gösterdiği ve ülkenin teknoloji merkezleri olarak bilinen Karnataka eyaletinin Bengaluru kenti ve Tamil Nadu eyaletinin Chennai kentinde ise elektrik kesintileri yaşandı, bazı uçuşlar iptal edildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, hızı saatte yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgarların bölgede yarına kadar etkisini göstermesinin beklendiği bildirildi.

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