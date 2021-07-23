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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinden ayrılıyor.
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Dünya

Hindistan'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 47'e yükseldi

Hindistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 47'ye yükseldiği bildirildi.

İdris Sülün   | 23.07.2021
Hindistan'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 47'e yükseldi Fotoğraf: Imtiyaz Shaikh/AA

İstanbul

Eyalet yetkilisi Sagar Pathak, Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletindeki etkili yağışlarda 47 kişinin öldüğü ve en az 30 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendre Modi, can kayıplarından dolayı üzüntüsünü dile getirerek Maharaştra eyaletindeki durumun yakından takip edildiğini ve mağdurlara yardım yapıldığını bildirdi.

Hindistan'ın Maharaştra ve diğer eyaletlerinde şiddetli muson yağmurları nedeniyle toprak kaymaları yaşanırken, binlerce insanın mahsur kaldığı ifade ediliyor.

Hindistan Donanması, Maharaştra eyaletindeki mağdurları tahliye etmek için kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini bildirdi.

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