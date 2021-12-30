Dolar
12.99
Euro
14.69
Altın
1,801.96
ETH/USDT
3,736.90
BTC/USDT
47,456.00
BIST 100
1,869.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki derenin yükselmesi nedeniyle Hurma-Çakırlar yolunu birbirine bağlayan köprü trafiğe kapatıldı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki derenin yükselmesi nedeniyle Hurma-Çakırlar yolunu birbirine bağlayan köprü trafiğe kapatıldı.
logo
Dünya

Hindistan'da bu yıl ölen kaplan sayısı en yüksek rakama ulaştı

Sümeyye Dilara Dinçer   | 30.12.2021
Hindistan'da bu yıl ölen kaplan sayısı en yüksek rakama ulaştı

Ankara

Hindistan'da bu yıl nesli tükenmekte olan kaplanlardan 126'sı öldü.

Channel News Asia'nın haberine göre, Ulusal Kaplan Koruma Kurumunca (NTCA) yapılan açıklamada, bu yıl 126 kaplanın öldüğü, bu rakamın 10 yıl önce veri toplanmaya başlanmasından bu yana en yüksek sayı olduğu belirtildi.

En son kaplan ölümünün 29 Aralık’ta Madya Pradeş eyaletinde görüldüğü aktarılan açıklamada, kaplanların en büyük ölüm sebebinin "doğal nedenler" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kaplanların birçoğunun kaçak avcılara ve "insan-hayvan çatışmasına" kurban gittiği ifade edildi.

Dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor

Hindistan yönetiminin verilerine göre, 2014-2019 döneminde kaplan saldırılarında yaklaşık 225 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaplan ölüm sayısının 2016'da 121 olduğu belirtilmişti.

Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Kovid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Vuhan’da hayat olağan akışında
Çin'de Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 4 kişi sokaklarda teşhir edildi
Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor
İkinci doz Johnson & Johnson aşısı Omicron kaynaklı hastaneye yatışları yüzde 85 azaltıyor
Kovid-19 vaka sayısı artan Ordu'da 'ev ziyaretlerine ara verin' çağrısı

Benzer haberler

Hindistan'da bu yıl ölen kaplan sayısı en yüksek rakama ulaştı

Hindistan'da bu yıl ölen kaplan sayısı en yüksek rakama ulaştı

Hindistan'da Müslümanlara yönelik artan nefret söylemine karşı harekete geçme çağrısı

Pakistan'da 2021'e protestolar damgasını vurdu

Hindistan'da Müslümanlar hakkında nefret ifadeleri kullanan Hindu din adamlarına soruşturma

Hindistan'da Müslümanlar hakkında nefret ifadeleri kullanan Hindu din adamlarına soruşturma
Hindistan nükleer başlık taşıyabilen füze sistemi 'Pralay'ı test etti

Hindistan nükleer başlık taşıyabilen füze sistemi 'Pralay'ı test etti
Hindistan, ilk S-400 hava savunma sistemini Pencap eyaletine konuşlandırdı

Hindistan, ilk S-400 hava savunma sistemini Pencap eyaletine konuşlandırdı