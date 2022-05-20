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Dünya

Hillary Clinton, Trump'ın Rus banka ile konuşmalarının sızdırılmasına razı olmuş

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve Başkan Adayı Hillary Clinton'ın, 2016 seçimlerinde rakibi Donald Trump ile Rusya merkezli Alfa Bank arasındaki konuşmaların medyaya sızdırılmasına razı geldiği öne sürüldü.

Dildar Baykan Atalay   | 20.05.2022
Hillary Clinton, Trump'ın Rus banka ile konuşmalarının sızdırılmasına razı olmuş

Washington

Clinton'ın Başkanlık kampanyasının danışmanı Robby Mook, Clinton'ın eski avukatı Michael Sussman'ın mahkemedeki duruşmasında tanık olarak ifade verdi.

Mook, Clinton'ın, 2016'daki seçim kampanyası sürecinde Trump'ın ekibiyle Alfa Bank arasındaki konuşmaların meşruluğu henüz netleştirilmemişken bu verilerin basına sızdırılmasına razı olduğunu kaydetti.

Kendisinin o süreçte ilgili verilerin basına verilmesi için Hillary Clinton ile birebir görüştüğünü belirten Mook, Clinton'ın bu verilerin sızdırılmasında bir sakınca görmediğini aktardı.



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