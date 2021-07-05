Hazar Denizi'ndeki alevlerin çamur volkanı patlamasından kaynaklandığı açıklandı
Bakü
Hazar Denizi'nde gece meydana gelen patlamanın çamur volkanından kaynaklandığı bildirildi.
Açıklamada, petrol ve gaz yataklarında daha önce de çamur volkanlarının püskürtmesi neticesinde metan ve diğer yanıcı gazların çıktığı ve metrelerce alevlerin yükseldiği hatırlatıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.