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Dünya

Hazar Denizi'ndeki alevlerin çamur volkanı patlamasından kaynaklandığı açıklandı

Ruslan Rehimov   | 05.07.2021
Hazar Denizi'ndeki alevlerin çamur volkanı patlamasından kaynaklandığı açıklandı

Bakü

Hazar Denizi'nde gece meydana gelen patlamanın çamur volkanından kaynaklandığı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) açıklamasında, gece Bakü sahilinden de görülen alevlerin sebebinin araştırılması için olay yerinde bir ekibin inceleme yaptığı bildirildi. Metrelerce yükselen alevlerin Elet ile Neftçala arasında kıyıya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taşlı adada doğal şekilde yanan çamur volkanının patlamasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, alevlerin sönmeye yakın olduğu ifade edildi.

Açıklamada, petrol ve gaz yataklarında daha önce de çamur volkanlarının püskürtmesi neticesinde metan ve diğer yanıcı gazların çıktığı ve metrelerce alevlerin yükseldiği hatırlatıldı.



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