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Dünya

Harvard öğrencilerinden, Sullivan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarına "soykırım" dememesine tepki

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "trajedi" olarak tanımlarken, bunun "soykırım" çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini savundu.

Yasin Yorgancı  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Harvard öğrencilerinden, Sullivan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarına "soykırım" dememesine tepki

Ankara

ABD'de Harvard Üniversitesi öğrencileri, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırıların "soykırım" olmadığını savunduğu konuşması esnasında, "51 bin Filistinlinin öldürülmesi kendini savunmak değildir" yazılı pankartla protesto etti.

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ABD'de Harvard Üniversitesi Kennedy School'daki bir etkinlikte konuşan Sullivan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir öğrencinin, Gazze'ye ateşkes altında bile bomba atılması ve yüksek sayılara ulaşan sivil ölümleri hakkında ne düşündüğü sorusuna yanıt veren Sullivan, İsrail’in sivil ölümleri konusunda "aşırıya kaçtığını" kabul ettiğini, ancak bunun uluslararası hukuk çerçevesinde "soykırım" tanımına uymadığını savundu.

Sullivan, çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Hiçbir zaman soykırım demedim çünkü bunun bir soykırım olduğuna inanmıyorum." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerinin soykırım nitelendirmelerine saygı duyduğunu ancak kendi değerlendirmelerinin farklı olduğunu söyleyen Sullivan, "Ben bu meseleye dürüstçe bakıyor ve değerlendirmemi buna göre yapıyorum. Bu benim kişisel görüşüm değil, aynı zamanda hükümetimizin bu konuda sahip olduğu hukuki ve diplomatik bakış açısıdır." dedi.

Sullivan, Gazze'deki sivillerin bölgeden ayrılma imkanının bulunmadığını vurgulayarak, bu durumun "İsrail'in sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını" ancak "koşulların zorluğunu ortaya koyduğunu" öne sürdü.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesini azaltmak için gerekli her şeyi yaptıklarını iddia eden Sullivan, "Özellikle 2 bin librelik (yaklaşık 900 kilogram) bombaların sevkiyatını durdurduk, çünkü bu silahların sivil etkileri askeri kazancın ötesindeydi." diye konuştu.

Bir grup öğrenci, İsrail'in saldırılarını meşrulaştıran değerlendirmelerde bulunan Sullivan'ı protesto etti.

Öğrenciler, Sullivan'ın konuşma yaptığı salonda "51 bin Filistinlinin öldürülmesi kendini savunmak değildir" yazılı pankart açtı.

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