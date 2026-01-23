Dolar
Dünya

"Harry" fırtınası, İtalya'da yüz milyonlarca avroluk hasara yol açtı

Akdeniz'de hafta başında etkili olan ve İtalya'nın güney kıyılarını vuran "Harry" fırtınasının en az 740 milyon avroluk hasara yol açtığı bildirildi.

Barış Seçkin  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
"Harry" fırtınası, İtalya'da yüz milyonlarca avroluk hasara yol açtı

Roma

İtalya'nın Sicilya Adası, Kalabriya Bölgesi ve Sardinya Adası kıyılarında etkili olan "Harry" fırtınasının neden olduğu ağır hasara ilişkin bilanço da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Renato Schifani, basına yaptığı açıklamada, ilk tahminlerine göre sahil kesimlerindeki altyapı, yollar, iş yerleri ve otellerde oluşan hasarın maliyetinin 741,5 milyon avro olduğu bilgisini paylaştı.

Sivil Savunma Ajansının Sicilya Şubesi de Ada'da fırtınadan en çok zarar gören kentin 110 milyon avroluk hasarla Messina ili ve çevresi olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 1000 aile elektriksiz kaldı

İtalyan ANSA ajansı ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, çiftliklerin, balıkçıların ve işletmelerin gelir kaybıyla beraber söz konusu zararın toplamının 1 milyar avronun üzerine çıkabileceği ifade edildi.

Messina kentine bağlı Santa Teresa Beldesi’nde de şiddetli fırtınada elektrik hatlarının zarar görmesi nedeniyle yaklaşık 1000 ailenin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Sardinya Bölgesel Yönetim Başkanı Alessandra Todde de kendi bölgelerinde altyapı ve çevre düzenlemeleri konusunda yüz milyonlarca avroluk hasar oluştuğunu kaydetti.

"Harry" fırtınası sebebiyle Sicilya Adası'nın doğu kıyısı, Sardinya Adası ile Kalabriya Bölgesi'nin güney sahillerinde oluşan tahribatın daha önce "eşi benzeri olmadığı" basında yapılan yorumlarda yer aldı.

Sahil kesimlerinde pek çok noktada yol çökmeleri, toprak kaymaları, yüksek dalgalar nedeniyle su baskınları, bazı binaların denize bakan cephelerinde ciddi hasarlar oluşmuş, bazı plajlarda da tamamen tahrip olmuştu.

