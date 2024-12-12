Dolar
34.89
Euro
36.63
Altın
2,680.05
ETH/USDT
3,877.20
BTC/USDT
99,851.00
BIST 100
10,058.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor Galatasaraylı futbolcu Elias Jelert, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunuyo
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas'tan Arap ülkelerinin sağlık bakanlarına "Gazze'deki sağlık sisteminin acilen kurtarılması" çağrısı

Hamas, Arap ülkelerindeki sağlık bakanlarına "Gazze'deki sağlık sisteminin acilen kurtarılması" çağrısında bulundu.

Mohamed Majed, Halime Afra Aksoy  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Hamas'tan Arap ülkelerinin sağlık bakanlarına "Gazze'deki sağlık sisteminin acilen kurtarılması" çağrısı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Sağlık Bakanları Konseyi'ni, işgalci İsrail'in işlediği suçlar neticesinde altyapısı ve sağlık personeli dahil olmak üzere sistematik bir yıkıma maruz kalan Gazze'deki sağlık sektörü sisteminin kurtarılması için acil ve pratik kararlar almaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gıda, ilaç ve yakıt gibi yaşamın temel ihtiyaçlarının kısıtlı olduğu bölgede hastanelerin hizmet dışı ve temel tıbbi imkanlardan yoksun olmasının yaralılar arasındaki ölümlerin artacağının habercisi olduğu vurgulandı.

Arap ülkelerindeki sağlık bakanlarına "Gazze Şeridi'ne tam donanımlı ve personelli sahra hastaneleri getirilmesi, yaralı ve kritik durumdaki hastaların tedavi için yurt dışına seyahat imkanının sağlanması konularında İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki sağlık sektörünün kurtarılması amacıyla acil planların hayata geçirilmesi, insani hizmetlerin sağlanması adına gerekli kapasitenin oluşturulması için Dünya Sağlık Örgütü ile uluslararası sağlık ve insani kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması ve çalışmalar yapılması gerektiği ifade edildi.

Arap Sağlık Bakanları'nın 61. oturumu Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlamıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 1057 sağlık çalışanının öldürüldüğü aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu bu süreçte 34 hastane ve 80 sağlık merkezini hizmet dışı bırakırken, 162 sağlık kuruluşu ve 135 ambulansa saldırı düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 44 bin 835 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısının 106 bin 356 olduğu açıklandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
ABD: Somali ile Etiyopya arasında imzalanan anlaşmadaki liderliği için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz
Emine Erdoğan'dan "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Kapanış Programı"na ilişkin paylaşım
İzmir'de tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
AİHM 15 Temmuz'da makineli tüfekle ateş açtığını kabul eden FETÖ'cü Uçar'ın "dayanaktan yoksun" başvurusunu reddetti

Benzer haberler

İsrail ordusunun saldırı tehdidi nedeniyle Gazze halkı gecenin karanlığında yollara düştü

İsrail ordusunun saldırı tehdidi nedeniyle Gazze halkı gecenin karanlığında yollara düştü

İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda 21 Filistinli hayatını kaybetti

Hamas'tan Arap ülkelerinin sağlık bakanlarına "Gazze'deki sağlık sisteminin acilen kurtarılması" çağrısı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü
Gazze'deki hükümet: İnsani yardım ulaştırırken ölenlerin sayısı 722'ye yükseldi

Gazze'deki hükümet: İnsani yardım ulaştırırken ölenlerin sayısı 722'ye yükseldi
İsrail basını, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlandığını iddia etti

İsrail basını, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlandığını iddia etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet