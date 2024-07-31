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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve oyuncusu Leo Duarte, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi San Marino Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Hamas liderlerinden Hayye: "Direniş yoluna devam ediyor, liderin şehadetiyle yolunu değiştirmez"

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Hareketin lideri İsmail Heniyye'ye suikastın ardından, "direnişin devam edeceğini" söyledi.

Hamdi Yıldız  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Hamas liderlerinden Hayye: "Direniş yoluna devam ediyor, liderin şehadetiyle yolunu değiştirmez" Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

İstanbul

Hayye, Heniyye'ye yönelik İran'da gerçekleştirilen suikastın ardından, Tahran'da bir basın toplantısı düzenledi.

"Heniyye'nin istisnai şartlarda yaşamını yitirdiğini" belirten Hayye, buna rağmen "direnişin kesinlikle durmayacağını ve sürecin devam edeceğini" belirtti.

"Düşman güçleri (İsrail) Aksa Tufanı'nın başlangıcından itibaren direnişi izole etme çabasında" diyen Hayye, ancak Tel Aviv'in, Hareketin lideri Heniyye'nin dünya başkentlerindeki "temaslarının sürpriziyle" karşılaştığını dile getirdi.

İşgal güçlerinin öldürme ve yıkımdan başka bir şey bilmediğini ve bölgenin tamamını ateşe vermek istediğini ifade eden Hayye, "Heniyye'ye atılan füzeyi ateşleyen el kesilmezse, düşman başka yerlere uzanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın Heniyye sonrasındaki pozisyonuna ilişkin de Hayye, şunları söyledi:

"Hamas ve direniş net bir strateji üzerinde yoluna devam ediyor, liderin şehadeti ya da ölümüyle yolunu değiştirmez. Direniş yolu üzerinde ilerlemeye devam edeceğimiz konusunda sizlere söz veriyoruz. El-Kassam Tugayları suikastın hesabını soracak ve Siyonist varlık, suikastın bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir"

Suikastın "elem verici" olduğunu ancak liderlerine (Heniyye-'ye) büyük bir gururla veda edeceklerini dile getiren Hayye,"halkımıza, milletimize ve bizi sevenlere özgüven içinde olmalarını söylüyoruz. bu acı olay ve vahim durum, cinayeti işleyen Siyonist düşmanın övünebileceği bir istihbarat olayı ya da büyük bir olay değildir" ifadelerini kullandı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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