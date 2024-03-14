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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas lideri Heniyye: Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir." ifadesini kullandı.

Fayez Abdulsalam, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Hamas lideri Heniyye: Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir

Gazze

Heniyye yayımladığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın tutumunun söylemde değiştiğini, uygulamada ise test edildiğini belirterek, Gazze halkının maruz kaldığı soykırım ve açlık siyasetine son verilmesi için daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

İsrail'le yürütülen müzakerelere de değinen İsmail Heniyye, "Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir. Hamas, müzakerelerde direnişin dehası ve büyüklüğü üzerinde yoğunlaşıyor ve Filistin halkına yönelik saldırıların durması için tüm gücüyle çabalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Heniyye ayrıca İsrail'in uzlaşmazlığından vazgeçmesi halinde çok aşamalı bir anlaşmaya varma fırsatının olduğunu da kaydetti.

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