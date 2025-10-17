Dolar
41.94
Euro
48.97
Altın
4,221.36
ETH/USDT
3,826.50
BTC/USDT
106,490.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmanın ardından Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Kassam Tugayları, bugün bulunan bir İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde yapılan aramalar neticesinde bugün bulunan İsrailli esire ait bir cesedi daha saat 23:00 dolaylarında teslim edeceğini duyurdu.

Faruk Hanedar  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Kassam Tugayları, bugün bulunan bir İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini duyurdu

Kudüs

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, bugün yapılan çalışmalar sırasında bir İsrailli esirin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bulunan cesedin bugün saat 23:00 dolaylarında Gazze Şeridi'nde Kızılhaç heyetine tesli edileceği ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun esirin cesedini almak için hazırlık yaptığını, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim edeceği cesedin ordu tarafından alınıp İsrail'e getirilmesinin gece yarısını bulacağı aktarıldı.

Hamas, şu ana kadar 10 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü. Böylece 28 ölü esirden 19'u Gazze Şeridi'nde kalmıştı.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 120 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze Görev Gücü'ne gönüllü katılmak isteyenlerden CİMER'e başvuru
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Bursa'daki su sorununa ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, hiçbir ayrım gözetmeden bilgi ve kültürel birikimini Afrika ile paylaşmayı sürdürüyor
Uluslararası Sıfır Atık Forumu katılımcılarından Türkiye'nin sıfır atık çabalarına övgü

Benzer haberler

Kassam Tugayları, bugün bulunan bir İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini duyurdu

Kassam Tugayları, bugün bulunan bir İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini duyurdu

Hamas, Gazze'nin yönetimi için Toplum Destek Komitesi kurulması çağrısı yaptı

Trump, Putin'le Budapeşte'de yapacağı görüşmenin "2 hafta içinde" olabileceğini belirtti

Hamas, Filistinli esirlerin naaşlarındaki işkence izleri için İsrail'e uluslararası soruşturma açılmasını istedi

Hamas, Filistinli esirlerin naaşlarındaki işkence izleri için İsrail'e uluslararası soruşturma açılmasını istedi
ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, enkaz altındaki esirlerin cesetlerini aradığını söyledi

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, enkaz altındaki esirlerin cesetlerini aradığını söyledi
Trump, "Hamas'ın ateşkes şartlarına uymaması halinde" İsrail'in saldırılarına yeniden dönebileceğini söyledi

Trump, "Hamas'ın ateşkes şartlarına uymaması halinde" İsrail'in saldırılarına yeniden dönebileceğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet