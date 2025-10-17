Dolar
41.95
Euro
48.99
Altın
4,253.75
ETH/USDT
3,750.00
BTC/USDT
105,834.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Hamas, Gazze'nin yönetimi için Toplum Destek Komitesi kurulması çağrısı yaptı

Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimi için Toplum Destek Komitesi'nin kurulmasının derhal tamamlanması ve ateşkes sonrası düzenlemeler kapsamında İsrail ordusunun mutabık kalınan yerlerden çekilmesinin tamamlanması çağrısında bulundu.

Mohamed Majed, Ali Semerci  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Hamas, Gazze'nin yönetimi için Toplum Destek Komitesi kurulması çağrısı yaptı

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin yönetimini üstlenmek üzere ulusal düzeyde mutabakata varılan bağımsızlardan oluşan bir grup olan Toplum Destek Komitesi'nin kuruluşunun derhal tamamlanması ve İsrail güçlerinin mutabık kalınan yerlere çekilmesinin tamamlanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, Mısır, Katar ve Türkiye'nin son iki yıldır savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmak için sarf ettikleri çabaların takdirle karşılandığı belirtilerek, anlaşma onaylanana kadar görüşmelere ev sahipliği yapma ve engelleri aşma konusunda üstlendikleri role işaret edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra Cezayir ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Filistin davasına uluslararası platformlarda verdikleri destekten dolayı Rusya, Çin ve Kolombiya'ya ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki siyasi ve hukuki tutumlarından dolayı teşekkür edildi.

İsrail'in işlediği suçları ifşa eden ve Filistin halkının çektiği acıları kamuoyuna duyuran medya kuruluşlarına teşekkür edilen açıklamada, medyanın baskılara rağmen gerçeğin yanında durduğu, baskı ve terör söylemini benimsemeyi reddettiği vurgulandı.

Hamas, Aralık 2024'te Mısır'ın Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere bir Toplum Destek Komitesi kurulması önerisini onayladığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Merkez Bankasının şikayetçi olduğu BKM'de usulsüzlük soruşturmasında 7 zanlı tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık alanında fikrini ve bilgisini ürün haline getirecek bir politika uygulamak durumunda
Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7'nci yılında Ara Güler'i andı

Benzer haberler

Hamas, Gazze'nin yönetimi için Toplum Destek Komitesi kurulması çağrısı yaptı

Hamas, Gazze'nin yönetimi için Toplum Destek Komitesi kurulması çağrısı yaptı

Trump, Putin'le Budapeşte'de yapacağı görüşmenin "2 hafta içinde" olabileceğini belirtti

Hamas, Filistinli esirlerin naaşlarındaki işkence izleri için İsrail'e uluslararası soruşturma açılmasını istedi

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, enkaz altındaki esirlerin cesetlerini aradığını söyledi

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, enkaz altındaki esirlerin cesetlerini aradığını söyledi
Trump, "Hamas'ın ateşkes şartlarına uymaması halinde" İsrail'in saldırılarına yeniden dönebileceğini söyledi

Trump, "Hamas'ın ateşkes şartlarına uymaması halinde" İsrail'in saldırılarına yeniden dönebileceğini söyledi
Gazze'deki hükümet: İsrail'den Kızılhaç aracılığıyla 45 Filistinlinin naaşını teslim aldık

Gazze'deki hükümet: İsrail'den Kızılhaç aracılığıyla 45 Filistinlinin naaşını teslim aldık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet