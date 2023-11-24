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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas lideri Heniyye: Hamas, düşman uyduğu sürece, uzlaşmaya uyacaktır

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail uyduğu sürece direniş güçlerinin de çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşmaya uyacağını belirtti.

Mohammed Majed, Gülşen Topçu  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Hamas lideri Heniyye: Hamas, düşman uyduğu sürece, uzlaşmaya uyacaktır

Gazze

Heniyye, Hamas'a bağlı "El-Aksa" televizyonunda yayımlanan video kaydında, Gazze'deki son gelişmeleri ve bugün yerel saatle 07.00'de yürürlüğe giren insani arayı değerlendirdi.

İsrail'in başlangıçta direniş gruplarının elindeki esirleri silah gücüyle, insanları öldürerek ve soykırım işleyerek geri alabileceğini zannettiğini ve insani arayı kabul etmediğini söyleyen Heniyye, "İşgalci, vahşi saldırılarının üzerinden yaklaşık 50 gün geçtikten sonra ve halkımızın direnişi karşısında, direniş güçlerinin şartlarını kabul etmek zorunda kaldı." dedi.

Katar ve Mısır'la birlikte geçen haftalar boyunca zor bir müzakere sürecinden geçtiklerini ve bu müzakereleri büyük bir sorumluluk içinde yürüttüklerini ifade eden Heniyye, burada hem Filistin halkının acılarını dindirme hem de İsrail'in şartlarına boyun eğmeme arasında bir denge kurduklarını dile getirdi.

"Hamas, düşman uyduğu sürece, uzlaşmaya uyacaktır." diyen Heniyye, Gazze ablukasının kapsamlı bir şekilde kaldırılması, esir takası, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların durdurulması, İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin ve bağımsız devletlerini kurma hakkını elde etmesi konusunda sarf edilen çabaları da memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Uzlaşmaya varılıncaya kadar geçen sürede aktif bir diplomasi yürüten Mısır ve Katar'a teşekkür eden Heniyye, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, sağlık ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistinlilerin korunması konusunda bu iki devletle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

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