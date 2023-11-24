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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi’ndeki 13 İsrailli esir İsrail’e getirilmek üzere Mısır tarafına teslim edildi

Gazze Şeridi’ndeki 13 İsrailli esirin İsrail’e götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır tarafına teslim edildiği belirtildi.

Mücahit Aydemir  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Gazze Şeridi’ndeki 13 İsrailli esir İsrail’e getirilmek üzere Mısır tarafına teslim edildi

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN’a göre, Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan 13 İsrailli esir, Gazze Şeridi’nde Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından Mısırlı yetkililere teslim edildi.

Esirlerin teslimi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla güney Gazze'deki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledilerek gerçekleşti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

İsrail devlet televizyonu Kan, "Hamas’ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esir, Mısır’da İsrailli istihbarat yetkilileri ile buluştu." dedi.

Tayland Başbakanı Thavisin, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını açıkladı

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin salıverildiğini duyurdu.

​​​​​​​Thavisin, X sosyal medya hesabından, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen esirlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Güvenlik yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 Taylandlı rehinenin serbest bırakıldığı teyit edildi. Büyükelçilik yetkilileri, bir saat içinde onları almak üzere yolda." ifadeleri yer aldı.

Thavisin, açıklamasında esirlere ilişkin detayların aktarılacağı mesajını verdi.

Kassam Tugayları: Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirler Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildi

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, işgalcilerin esirlerini Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslimini tamamladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan esirlerin, İsrail'e teslim edilmek üzere Mısır tarafına teslim edildiği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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