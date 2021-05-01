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Dünya

Hamas lideri Heniyye 'Filistin seçimlerinin ertelenmesinin hiçbir inandırıcı gerekçesi olmadığını' belirtti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesi kararının hiçbir inandırıcı gerekçesi olmadığını söyledi.

Gülşen Topçu   | 01.05.2021
Hamas lideri Heniyye 'Filistin seçimlerinin ertelenmesinin hiçbir inandırıcı gerekçesi olmadığını' belirtti

Gazze

Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonuna konuşan Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin katılımına izin verilinceye kadar seçimleri erteleme kararını değerlendirdi.

Kararı "talihsiz" olarak nitelendiren Heniyye, "Filistin iradesi İsrail'in kararına ipotek edilirse, İsrail'le siyasi olarak ve sahada mücadele edilmez ve Oslo Anlaşması protokollerine bağımlı kalınırsa seçimlerin ertelenmesi demek, iptal edilmesi ve Filistinlilerin siyasi hakkının müsadere edilmesi demek olur." ifadesini kullandı.

"Biz de Hamas olarak, seçimlerin Kudüs'te yapılması gerektiğini söylüyoruz, bunda hemfikiriz. Bizim için Kudüs olmadan ne devletin ne de Filistin'in bir anlamı var. Kudüs'ün, siyasi, sosyal, dini ve kültürel bir çok boyutu var." diyen Heniyye, görüş ayrılığının, seçimlerin Kudüs'te yapılmasında değil Filistin'in kararının İsrail'in alacağı karara bağlanması konusunda olduğunu vurguladı.

Filistinlilerin seçimlerin Kudüs'te yapılması konusunda ısrarcı olduğunu dile getiren Heniyye, bunu yapmak için hala vakit olduğunu ve Kudüslülerin de bu siyasi haklarını kullanmaya muktedir olduklarını belirtti.

"Seçimlerin belirlenen süre içinde yapılmasını umuyorduk"

Yasama, devlet başkanlığı ve Ulusal Konsey seçimlerinin belirlenen tarihlerde yapılmasından yana olduklarını aktaran Heniyye, "Seçimlerin belirlenen süre içinde yapılmasını umuyorduk ama ne yazık ki hiçbir inandırıcı gerekçe olmaksızın erteleme kararı alındı." diye konuştu.

Seçimlerin ertelenmesinin, Filistin iç siyasetini başladığı yere geri döndürebileceği uyarısında bulunan Heniyye, Hamas olarak Filistin'in iç siyasi çekişmelere geri dönmesini değil diyalog ve uzlaşmaya devam etmesini istediklerini aktardı.

Seçimlerin, sözde Yüzyılın Anlaşması ve İsrail'in ilhak planı gibi Filistin meselesini bekleyen tehlikelerle mücadelede bir zorunluluk olduğunu ve bu bağlamda ortak bir vizyon oluşturmak ve siyasi bölünmüşlüğü sonlandırmak için harekete geçtiklerini vurgulayan Heniyye şunları kaydetti:

"Biz her daim bölünmenin sonlandırılması, Filistin kurumlarında (Filistin Kurtuluş Örgütü, yasama konseyi, hükümet ve devlet başkanlığı) ortaklık kurma ve Filistin davasını bekleyen tehlikelerle mücadele etmek gerektiğini düşündük. Ulusal birlik süreci sadece seçimlerle sınırlı değildi, bu süreçte tüm Filistin siyasi sisteminde ortaklık konusunda anlaşmıştık."

Abbas 29 Nisan'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

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