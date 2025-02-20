Dolar
36.29
Euro
38.22
Altın
2,939.49
ETH/USDT
2,727.80
BTC/USDT
97,999.00
BIST 100
9,807.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas: İsrail'in ateşkesin insani protokolünün maddelerini uygulamasını bekliyoruz

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin insani protokolün tüm maddelerini uygulamasını beklediğini belirtti.

Mohamed Majed, Halime Afra Aksoy  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Hamas: İsrail'in ateşkesin insani protokolünün maddelerini uygulamasını bekliyoruz

Gazze

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in insani protokolün tüm maddelerini uygulamasını beklediklerini ifade eden Kanu, "talepleri yerine getirildiği takdirde anlaşmanın uygulanmasını tüm aşamalarıyla tamamlamaya hazır olduklarını" vurguladı.

Kanu, Gazze'deki meşru direnişin silahsızlandırılmasını isteyen İsrail'in soykırım sırasında Filistin halkına karşı uluslararası alanda yasaklanmış silahlar kullandığını hatırlattı.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının araştırılması için uluslararası bir komite kurulması gerektiğini vurgulayan Kanu, Tel Aviv bağlı kaldığı sürece Hamas'ın da ateşkes anlaşmasına bağlı kalacağını kaydetti.

Kanu, ikinci aşamaya ilişkin müzakerelerin henüz pratikte başlamadığını anımsatarak, Hamas'ın anlaşmanın öngördüğü şekliyle müzakerelere katılmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Hamaslı yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasını geciktirmekle" suçladı.

Filistinli yetkiler tarafından yapılan açıklamalarda, Gazze'de yaşanan insani krizin her geçen gün derinleştiği ve İsrail’in, ateşkes anlaşmasında yer alan insani protokol hükümlerine rağmen taahhütlerini yerine getirmediği ifade ediliyor.

Gazze'deki ağır yaşam şartları devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınması sebebiyle Gazze halkı ciddi miktarda insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu
İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Türk Yıldızları ekibi, "İKAF'25"te gençlerle buluştu
Kastamonu'da kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi
"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşmasına pazartesi devam edilecek

Benzer haberler

Hamas: İsrail'in ateşkesin insani protokolünün maddelerini uygulamasını bekliyoruz

Hamas: İsrail'in ateşkesin insani protokolünün maddelerini uygulamasını bekliyoruz

İsrail'in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana geldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki kısıtlı oksijenin etkileri konusunda uyardı

İsrail Meclisi, 7 Ekim'in "katliam" olduğunu reddedenlerin ülkeye girişini yasaklayan kararı kabul etti

İsrail Meclisi, 7 Ekim'in "katliam" olduğunu reddedenlerin ülkeye girişini yasaklayan kararı kabul etti
AB çalışanları, 24 Şubat'ta yapılacak AB-İsrail Ortaklık Konseyi Toplantısı'nı protesto etti

AB çalışanları, 24 Şubat'ta yapılacak AB-İsrail Ortaklık Konseyi Toplantısı'nı protesto etti
İsrailli 4 esirin cenazelerinin teslim edilmesinin ardından Başbakan Netanyahu eleştirilerin hedefinde

İsrailli 4 esirin cenazelerinin teslim edilmesinin ardından Başbakan Netanyahu eleştirilerin hedefinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet