Dolar
36.11
Euro
37.51
Altın
2,894.75
ETH/USDT
2,612.70
BTC/USDT
95,690.00
BIST 100
9,779.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: İsrail, Batı Şeria'da "yerleşim" yoluyla ilhak ve yerinden etme planlarını uygulamayı sürdürüyor

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak ve zorla yerinden etme planına devam ettiğini belirterek ABD destekli İsrail'in "Filistin topraklarını parça parça ele geçirme hırsı" konusunda uyardı.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Safiye Karabacak, Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Hamas: İsrail, Batı Şeria'da "yerleşim" yoluyla ilhak ve yerinden etme planlarını uygulamayı sürdürüyor

Gazze/Ramallah

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Filistin topraklarını çalmaya ve ağır silahlı yerleşimcilere sunmaya dayalı yerleşim ve yerinden etme politikaları yoluyla Batı Şeria'da ilhak ve yerinden etme planını uygulamayı sürdürdüğü" ifade edildi.

Açıklamada, "Batı Şeria'da devlet mülkü veya terk edilmiş mülk olduğu iddiasıyla topraklar çalınıyor. Son olarak Ramallah, Tubas ve Ürdün Vadisi bölgesindeki araziler çalınıp otlak alanı olarak yerleşimler lehine kullanıldı. Bu, ilhak ve kontrol planlarının hızlandırılmış şekilde uygulanmasının bir parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Filistin davası kritik bir aşamadan geçiyor

Filistin davasının, ABD'nin desteğiyle "İsrail'in Batı Şeria'da daha fazla toprak ele geçirme hırsı" nedeniyle kritik bir aşamadan geçtiği kaydedilen açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin ilhak ve yerinden etme planlarını engellemek için gösterdiği kararlılığın önemi vurgulandı.

İsrail ordusunun devlet mülkleri ve terk edilmiş mülkler sorumlusu tarafından dün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde 8 bin 734 dönüm araziye el koyma kararı alınmıştı.

Toprak sahiplerine karara itiraz etmeleri için bir ay süre tanındı ve bu süre genellikle İsrail mahkemeleri tarafından reddediliyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne, İsrail’in Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasp faaliyetlerini durdurması için harekete geçmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Cenin kampında 2 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması ve darbetmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun ateş açması sonucu bacağından yaralanan 50 yaşındaki Filistinli ile İsrail askerlerinin darbettiği bir Filistinlinin hastaneye götürüldüğü aktarıldı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki, bugün de Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerini geri çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okulların tatil edildiği İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Kedde ile telefonda görüştü
İstanbul'da gözaltındaki belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin işlemleri sürüyor
Ataşehir'de kanalizasyon çalışması sonrası geciken asfaltlama esnafı mağdur etti
Tunahan Yılmaz'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanmasına ilişkin belediye yetkilileri hakkında dava açıldı

Benzer haberler

Hamas: İsrail, Batı Şeria'da "yerleşim" yoluyla ilhak ve yerinden etme planlarını uygulamayı sürdürüyor

Hamas: İsrail, Batı Şeria'da "yerleşim" yoluyla ilhak ve yerinden etme planlarını uygulamayı sürdürüyor

New York Times'a konuşan İsrailli yetkililer, Tel Aviv'in Gazze'ye çadır girişini engellediğini doğruladı

İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilme süresinin uzatılmasını istediği belirtildi

Kremlin: ABD ile tutuklu değişimi, karşılıklı güveni artırabilen bir adım

Kremlin: ABD ile tutuklu değişimi, karşılıklı güveni artırabilen bir adım
Ürdün'de yaşayan Filistinli mülteciler, Trump'ın Gazze planını "Nekbe"ye benzetti

Ürdün'de yaşayan Filistinli mülteciler, Trump'ın Gazze planını "Nekbe"ye benzetti
İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'nin güneyinde evleri yıkmaya devam ediyor

İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'nin güneyinde evleri yıkmaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet