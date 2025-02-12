Hamas: İsrail, Batı Şeria'da "yerleşim" yoluyla ilhak ve yerinden etme planlarını uygulamayı sürdürüyor
Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak ve zorla yerinden etme planına devam ettiğini belirterek ABD destekli İsrail'in "Filistin topraklarını parça parça ele geçirme hırsı" konusunda uyardı.
Gazze/Ramallah
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Filistin topraklarını çalmaya ve ağır silahlı yerleşimcilere sunmaya dayalı yerleşim ve yerinden etme politikaları yoluyla Batı Şeria'da ilhak ve yerinden etme planını uygulamayı sürdürdüğü" ifade edildi.
Açıklamada, "Batı Şeria'da devlet mülkü veya terk edilmiş mülk olduğu iddiasıyla topraklar çalınıyor. Son olarak Ramallah, Tubas ve Ürdün Vadisi bölgesindeki araziler çalınıp otlak alanı olarak yerleşimler lehine kullanıldı. Bu, ilhak ve kontrol planlarının hızlandırılmış şekilde uygulanmasının bir parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.
Filistin davası kritik bir aşamadan geçiyor
Filistin davasının, ABD'nin desteğiyle "İsrail'in Batı Şeria'da daha fazla toprak ele geçirme hırsı" nedeniyle kritik bir aşamadan geçtiği kaydedilen açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin ilhak ve yerinden etme planlarını engellemek için gösterdiği kararlılığın önemi vurgulandı.
İsrail ordusunun devlet mülkleri ve terk edilmiş mülkler sorumlusu tarafından dün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde 8 bin 734 dönüm araziye el koyma kararı alınmıştı.
Toprak sahiplerine karara itiraz etmeleri için bir ay süre tanındı ve bu süre genellikle İsrail mahkemeleri tarafından reddediliyor.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne, İsrail’in Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasp faaliyetlerini durdurması için harekete geçmesi çağrısında bulunmuştu.
İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Cenin kampında 2 Filistinli yaralandı
İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda 2 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması ve darbetmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun ateş açması sonucu bacağından yaralanan 50 yaşındaki Filistinli ile İsrail askerlerinin darbettiği bir Filistinlinin hastaneye götürüldüğü aktarıldı.
İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki, bugün de Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerini geri çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.