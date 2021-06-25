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Dünya

Hamas: Honduras'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukuka aykırı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan Honduras'ı uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Ekrem Biçeroğlu   | 25.06.2021
Hamas: Honduras'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukuka aykırı

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Honduras'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adımın Filistin halkının haklarına "açık bir saldırı" olduğunu belirten Hamas, Honduras yönetimini uluslararası hukuka riayet ederek kararından dönmeye davet etti.

Hamas ayrıca "Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarını desteklemek için acil eylem" çağrısında bulundu.

Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Batı Kudüs'e taşınan büyükelçilik binasının açılışını, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez yaptı.

Bu adımla Honduras, ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke oldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra ABD'nin yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı.

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