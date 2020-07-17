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Dünya

Hamas harita uygulamalarından Filistin'i silen Google ve Apple'a tepki gösterdi

Hamas, ABD'li teknoloji şirketleri Google ve Apple'ın harita uygulamalarından Filistin'i silmesini "uluslararası yasa ve kararlara aykırı bir adım" olarak nitelendirdi.

Hacer Başer   | 17.07.2020
Hamas harita uygulamalarından Filistin'i silen Google ve Apple'a tepki gösterdi

Gazze

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Atılan adım, İsrail'in tarafını tutma ve tarihi gerçekleri inkardır." dedi.

Filistin'in harita uygulamalarından silinmesinin, uluslararası karar ve yasaları ihlal etmeyi sürdürmesi konusunda İsrail'i teşvik edeceğini söyleyen Kasım, "Bu yapılan, uluslararası karar ve yasalara aykırıdır." ifadesini kullandı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin, Google ve Apple'ın yaptığına karşı atılacak yasal adımları görüştüğünü söylemişti.

Orta Doğu, ABD ve Rusya ile ilgili haber yapan AS-Source News sitesi, dün Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, Google ve Apple'ın harita uygulamalarından Filistin'i sildiğini duyurmuştu.

Site, ABD'li iki şirketin bu adımına karşılık, aramalarında Filistin'in çıktığı bir başka harita uygulaması Yandex Maps'i kullanma çağrısında bulunmuştu.

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